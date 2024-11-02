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Posted 2 ноября, 06:12

Published 2 ноября, 06:12

Modified 2 ноября, 07:46

Updated 2 ноября, 07:46

Выход на лед запрещен

Когда не послушался МЧС. Основные правила по спасению попавшего под лед человека

2 ноября 2024, 06:12
Фото: 1MI. Выход на лед запрещен

Профессиональный спасатель дал рекомендации по спасению человека на льду

Ежегодно при появлении первого льда под ним обязательно оказываются люди. Самое страшное — 9 человек из 10 погибнут в первые 20 минут. Испытывать его прочность первыми стремятся дети и рыбаки. Как не оказаться в экстремальной ситуации, которая может унести жизнь?

Несмотря на обилие правил, предупреждений и регулярных профилактический мероприятий, о которых отчитываются спасатели, трагедии, как показала жизнь, неизбежны. Каждый сезон мы получаем известия о гибели людей на «твердой воде». Уже в этом году с начала холодного сезона на льду под Нижним Тагилом погибли трое свердловчан — двое детей и любитель зимней рыбалки.

TagilCity.ru пообщался с профессиональным спасателем из Челябинска Дмитрием Микрюковым. Он поделился своим видением этой проблемы и обозначил основные правила поведения при появлении на водоемах тонкого льда.

Спасатель Дмитрий МикрюковСпасатель Дмитрий Микрюков
Спасатель Дмитрий Микрюков. Фото: Дмитрий Микрюеов

Главное правило — не попадать в опасные ситуации

Спасатель уверен, что не стоит самого себя не отправлять в ситуацию, где можно оказаться в положении погибающего человека, или, как минимум пострадавшего.

Мое любимое правило — чтобы не оказаться в ситуации опасности, нужно в нее просто не попадать. Самое разумное, с точки зрения нашего современного мира, — на лед не выходить. В наших реалиях какой-то жизненной необходимости выходить на лед, как правило, нет. Я призываю к разумности, — поделился Дмитрий Микрюков с TagilCity.ru.

Люди окружены множеством информации, которую до них пытаются донести официальные службы — МЧС, городские службы спасения, полиция. Так, на сайтах ведомств можно найти информацию о ледовой обстановке. Специалисты измеряют, оценивают толщину льда и публикуют соответствующие рекомендации.

Официальные службы делают все возможное, чтобы профилактировать многие ЧС, в том числе, провалы под лед. Если вы вдруг для себя решили, что на лед очень надо выйти, зайдите на официальные ресурсы МЧС, муниципалитета и посмотрите, какая информация есть о ледовой обстановке. Там может быть предостережение, что лед тонкий и выход опасен для жизни. Либо есть информация, что лед набрал нужную толщину, — уверен спасатель.

Однако Дмитрий Микрюков напоминает, что есть места, где даже при сформированной толщине льда выходить на поверхность запрещено. Обычно муниципалитет информирует о таких местах — там установлены аншлаги, запрещающие выход на лед. Как правило, это территория водоемов вблизи инженерно-технических сооружений, в результате деятельности которых лед постоянно тонок. Визуально кажется, что он нормальной толщины, но на самом деле есть риск провалиться.

Советы по спасению на тонком льдуСоветы по спасению на тонком льду
Советы по спасению на тонком льду. Фото: 1MI

Что же происходит с человеком, который попадает под лед

При резком попадании в ЧС, человек оказывается в состоянии аффекта. Он может совершать потенциально опасные действия для себя и для человека, который попытается его спасти. Затем наступает динамично нарастающее состояние переохлаждения. В этом состоянии есть несколько стадий, одна из них — человек оказывается не в состоянии хвататься за предметы, которые ему протягивают спасатели. Хронические заболевания — это тоже факторы риска, которые приводят к осложнениям. Извлеченного человека после спасения перевозят в теплое место, отпаивают теплыми напитками, обогревают грелками и атрибутами, — поясняет Дмитрий Микрюков.
Советы по спасению на тонком льдуСоветы по спасению на тонком льду
Советы по спасению на тонком льду. Фото: Изображение Midjourney

Советы по спасению при попадании под лед

Перейдем к самому важному. Есть базовые рекомендации, которые публикует МЧС. Мы аккумулировали их с рекомендациями профессионального спасателя — Дмитрия Микрюкова.

Если вы провалились под лед, следует:

  • Широко раскинуть руки по кромкам льда, чтобы не погрузиться под воду с головой.
  • Постараться скинуть с себя намокшую одежду, рюкзак, чтобы это не мешало и не утягивало под воду.
  • Если получается, передвинуться к тому краю полыньи, где течение не унесет вас под лед.
  • Без резких движений постарайтесь выбраться на лед, наползая грудью, плечами вперед и поочередно вытаскивая на поверхность ноги, широко их расставив.
  • Выбирайтесь из полыньи, перекатываясь, а затем двигайтесь ползком в ту сторону, откуда пришли.
  • Если никак не получается выползти, нужно постараться удерживать себя на поверхности воды и на льду. Дожидаться приезда помощи.

Действия при спасении попавшего под лед человека. В этом случае нужно действовать быстро и решительно:

  • Крикнуть ему, что идете на помощь. Оперативно вызвать экстренные службы. Спасающий должен понимать, что помощь придет и к нему.
  • Приблизиться к полынье ползком, широко раскинув руки. Двигаться следует по той дороге, откуда пришел утопающий.
  • Осмотреться и найти подручные средства. Подложить под себя лыжи, фанеру или доску, чтобы увеличить площадь опоры и ползти на них.
  • Не подползать к краю полыньи, иначе и можно оказаться в воде.
  • Ремни и шарф, любая доска, лыжи, санки помогут вам спасти человека. Найти эти атрибуты.
  • Бросать связанные предметы нужно за три-четыре метра до пострадавшего. Тянуть нужно не силой рук, а пытаться отползать назад, чтобы исключить собственное сползание в воду.
  • Подать пострадавшему подручное средство, вытащить его на лед и ползком двигаться от опасной зоны.
  • Если вытянуть человека не получается, нужно постараться его удержать на поверхности льда — за руки, за одежду. Это называется пассивное спасение.

Со взрослыми понятно. Но как объяснить детям?

Профессиональный спасатель, не один год проработавший в этой сфере, уверен, что попадать в чрезвычайные ситуации дети будут всегда. В этом заключается их природа. Юные исследователи изучают мир, порой весьма экстремальными способами. К сожалению, при взаимодействии с водой — будь-то «твердой» или «жидкой», нередко случаются трагедии. Взрослые должны понимать, что в их силах — управлять управляемыми рисками. Полностью оградить детей от ЧП — не получится.

По мнению спасателя, простые беседы с детьми не работают.

Не работают с детьми беседы, не работают с детьми плакаты и другие установки, которые мы пытаемся в детей заложить. На то они и дети — изучают этот мир. Для них пока непонятно, что есть опасно, а что — нет. И опытным путем, к сожалению, это иногда заканчивается плачевно, ребенок приходит к пониманию «Здесь опасно». Сломать эту эволюционную систему познания мира не получится, но получится ею управлять.

Профилактические работы проводить необходимо, но нужно изменить способ подачи информации. Дело в том, что мозг ребенка может воспринимать информацию исключительно через интерактив, через игры.

Когда к ребенку приходит какой-либо человек взрослый — в форме и начинает на устном уровне говорить ребенку, у которого когнитивка настроена на интерактив. Он может воспринимать информацию только в виде игры, он не воспримет никогда устную и визуальную информацию. Конечно, она на определенном уровне ляжет и поработает. Но тем не менее, у нас каждый год дети погибают. Нужно уходить от устаревших методов профилактики, они не работают, — уверен Дмитрий.

Нам нужно научить наших детей выживанию в городе, в водоемах, уверен спасатель. «Как ты будешь себя спасать, попав под лед?», «Как твой друг может тебе помочь?». Безусловно, ребенок не должен спасать ребенка. Это задача взрослого. Но если дети окажутся рядом в момент ЧП, то ребенок попытается спасти друга. И важно, чтобы он делал это правильно.

Давайте дадим ему примитивные навыки, как это сделать. Будучи необученным, спасание может привести гибели и второго ребенка. В современном мире даже в условиях теплого бассейна детей можно научить, как забираться на лед. Тут речь идет и о том, чтобы ребенок изначально не оказался на тонком льду, и о том, что делать, если интерес его все-таки привел в эту ситуацию. Пожалуйста, оглянитесь, взрослые, которые отвечают за эти вопросы.
Бесшумно и быстро: спасатель рассказал TagilCity.ru о причинах гибели детей в воде
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#Юлия Мамонтова#Общество#Эксклюзив#Свердловская область#Помощь#Спасатели#Опасность#Лед#Екатеринбург#Спецпроекты#Тонкий лед#Выход на лед
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