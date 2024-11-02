Когда не послушался МЧС. Основные правила по спасению попавшего под лед человека

Posted 2 ноября, 06:12
Published 2 ноября, 06:12
Modified 2 ноября, 07:46
Updated 2 ноября, 07:46
Несмотря на обилие правил, предупреждений и регулярных профилактический мероприятий, о которых отчитываются спасатели, трагедии, как показала жизнь, неизбежны. Каждый сезон мы получаем известия о гибели людей на «твердой воде». Уже в этом году с начала холодного сезона на льду под Нижним Тагилом погибли трое свердловчан — двое детей и любитель зимней рыбалки.
TagilCity.ru пообщался с профессиональным спасателем из Челябинска Дмитрием Микрюковым. Он поделился своим видением этой проблемы и обозначил основные правила поведения при появлении на водоемах тонкого льда.
Спасатель уверен, что не стоит самого себя не отправлять в ситуацию, где можно оказаться в положении погибающего человека, или, как минимум пострадавшего.
Мое любимое правило — чтобы не оказаться в ситуации опасности, нужно в нее просто не попадать. Самое разумное, с точки зрения нашего современного мира, — на лед не выходить. В наших реалиях какой-то жизненной необходимости выходить на лед, как правило, нет. Я призываю к разумности, — поделился Дмитрий Микрюков с TagilCity.ru.
Люди окружены множеством информации, которую до них пытаются донести официальные службы — МЧС, городские службы спасения, полиция. Так, на сайтах ведомств можно найти информацию о ледовой обстановке. Специалисты измеряют, оценивают толщину льда и публикуют соответствующие рекомендации.
Официальные службы делают все возможное, чтобы профилактировать многие ЧС, в том числе, провалы под лед. Если вы вдруг для себя решили, что на лед очень надо выйти, зайдите на официальные ресурсы МЧС, муниципалитета и посмотрите, какая информация есть о ледовой обстановке. Там может быть предостережение, что лед тонкий и выход опасен для жизни. Либо есть информация, что лед набрал нужную толщину, — уверен спасатель.
Однако Дмитрий Микрюков напоминает, что есть места, где даже при сформированной толщине льда выходить на поверхность запрещено. Обычно муниципалитет информирует о таких местах — там установлены аншлаги, запрещающие выход на лед. Как правило, это территория водоемов вблизи инженерно-технических сооружений, в результате деятельности которых лед постоянно тонок. Визуально кажется, что он нормальной толщины, но на самом деле есть риск провалиться.
При резком попадании в ЧС, человек оказывается в состоянии аффекта. Он может совершать потенциально опасные действия для себя и для человека, который попытается его спасти. Затем наступает динамично нарастающее состояние переохлаждения. В этом состоянии есть несколько стадий, одна из них — человек оказывается не в состоянии хвататься за предметы, которые ему протягивают спасатели. Хронические заболевания — это тоже факторы риска, которые приводят к осложнениям. Извлеченного человека после спасения перевозят в теплое место, отпаивают теплыми напитками, обогревают грелками и атрибутами, — поясняет Дмитрий Микрюков.
Перейдем к самому важному. Есть базовые рекомендации, которые публикует МЧС. Мы аккумулировали их с рекомендациями профессионального спасателя — Дмитрия Микрюкова.
Если вы провалились под лед, следует:
Действия при спасении попавшего под лед человека. В этом случае нужно действовать быстро и решительно:
Профессиональный спасатель, не один год проработавший в этой сфере, уверен, что попадать в чрезвычайные ситуации дети будут всегда. В этом заключается их природа. Юные исследователи изучают мир, порой весьма экстремальными способами. К сожалению, при взаимодействии с водой — будь-то «твердой» или «жидкой», нередко случаются трагедии. Взрослые должны понимать, что в их силах — управлять управляемыми рисками. Полностью оградить детей от ЧП — не получится.
По мнению спасателя, простые беседы с детьми не работают.
Не работают с детьми беседы, не работают с детьми плакаты и другие установки, которые мы пытаемся в детей заложить. На то они и дети — изучают этот мир. Для них пока непонятно, что есть опасно, а что — нет. И опытным путем, к сожалению, это иногда заканчивается плачевно, ребенок приходит к пониманию «Здесь опасно». Сломать эту эволюционную систему познания мира не получится, но получится ею управлять.
Профилактические работы проводить необходимо, но нужно изменить способ подачи информации. Дело в том, что мозг ребенка может воспринимать информацию исключительно через интерактив, через игры.
Когда к ребенку приходит какой-либо человек взрослый — в форме и начинает на устном уровне говорить ребенку, у которого когнитивка настроена на интерактив. Он может воспринимать информацию только в виде игры, он не воспримет никогда устную и визуальную информацию. Конечно, она на определенном уровне ляжет и поработает. Но тем не менее, у нас каждый год дети погибают. Нужно уходить от устаревших методов профилактики, они не работают, — уверен Дмитрий.
Нам нужно научить наших детей выживанию в городе, в водоемах, уверен спасатель. «Как ты будешь себя спасать, попав под лед?», «Как твой друг может тебе помочь?». Безусловно, ребенок не должен спасать ребенка. Это задача взрослого. Но если дети окажутся рядом в момент ЧП, то ребенок попытается спасти друга. И важно, чтобы он делал это правильно.
Давайте дадим ему примитивные навыки, как это сделать. Будучи необученным, спасание может привести гибели и второго ребенка. В современном мире даже в условиях теплого бассейна детей можно научить, как забираться на лед. Тут речь идет и о том, чтобы ребенок изначально не оказался на тонком льду, и о том, что делать, если интерес его все-таки привел в эту ситуацию. Пожалуйста, оглянитесь, взрослые, которые отвечают за эти вопросы.