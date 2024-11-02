Когда не послушался МЧС. Основные правила по спасению попавшего под лед человека

Однако Дмитрий Микрюков напоминает, что есть места, где даже при сформированной толщине льда выходить на поверхность запрещено. Обычно муниципалитет информирует о таких местах — там установлены аншлаги, запрещающие выход на лед. Как правило, это территория водоемов вблизи инженерно-технических сооружений, в результате деятельности которых лед постоянно тонок. Визуально кажется, что он нормальной толщины, но на самом деле есть риск провалиться.