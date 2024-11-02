Медведев: ЕР предложила увеличить поддержку АПК, науки и спорта

Posted 2 ноября, 07:51
Published 2 ноября, 07:51
Modified 2 ноября, 07:51
Updated 2 ноября, 07:51
Согласно заявлению председателя партии, ЕР при участии кабинета министров достигла основной цели в работе над главным финансовым документом Российской Федерации — выполнения требований послания президента и положений собственной народной программы, пишет mkset.ru.
По словам Дмитрия Медведева, партия и кабмин приняли к сведению многомиллиардные ассигнования, требуемые для ремонта и строительства школ и детских садов, модернизации инфраструктуры, благоустройства территорий и обновления ЖКХ. «Значительные средства выделяются на социальную сферу. В том числе — на поддержку семей с детьми и пожилых людей, выплату маткапитала и ежемесячных пособий в связи с рождением и воспитанием ребёнка, другие меры», — сообщил председатель ЕР.
«Единая Россия» запланировала повысить финансовое обеспечение, предоставляемое из бюджета на развитие аграрной промышленности. В первую очередь это касается комплексного развития сельских территорий, мелиорации, закупок сельхозоборудования по программам льготного лизинга и сохранения водных биологических ресурсов.
Продолжится действие индивидуальных программ развития регионов. Больше средств выделят на развитие науки в целом и перспективных научных проектов.
Председатель «Единой России» отметил необходимость повышенного обеспечения статей бюджета на развитие физической культуры и спорта и на своевременную иммунизацию жителей РФ.
«Средства направят на модернизацию спортивной инфраструктуры регионов и муниципалитетов. В 2025 году это 29 объектов, в 2026–2027 годах — по 57 объектов ежегодно. Здесь также поддержка массового спорта, формирование условий для здорового образа жизни», — заявил он.
Больше бюджетных средств предусмотрено и на поддержку русского языка и культуры. Финансирование получат государства-партнеры, где учащимся школ преподают предметы на русском. Об этом пишет сайт ER.RU.
Дополнительное финансирование направят на издание и доставку учебных пособий, а также на подготовку кадров. Педагоги, направляемые за рубеж, будут заниматься обучением детей в школах на русском языке. В планах партии — выпустить не менее 200 тысяч учебников русского языка.
В ходе работы над трехлетним бюджетом «Единая Россия» заявила о необходимости выделения дополнительных денежных средств на программы реабилитации инвалидов. Эта мера будет способствовать повышению качества услуг не менее чем для 1,7 миллиона россиян каждый год.