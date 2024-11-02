Медведев: ЕР предложила увеличить поддержку АПК, науки и спорта

По словам Дмитрия Медведева, партия и кабмин приняли к сведению многомиллиардные ассигнования, требуемые для ремонта и строительства школ и детских садов, модернизации инфраструктуры, благоустройства территорий и обновления ЖКХ. «Значительные средства выделяются на социальную сферу. В том числе — на поддержку семей с детьми и пожилых людей, выплату маткапитала и ежемесячных пособий в связи с рождением и воспитанием ребёнка, другие меры», — сообщил председатель ЕР.