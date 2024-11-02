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Posted 2 ноября, 07:51

Published 2 ноября, 07:51

Modified 2 ноября, 07:51

Updated 2 ноября, 07:51

Медведев: ЕР предложила увеличить поддержку АПК, науки и спорта

Медведев: ЕР предложила увеличить поддержку АПК, науки и спорта

2 ноября 2024, 07:51
Фото: er.ru.
На заседании программной комиссии с членами правительства, проведенном председателем «Единой России» Дмитрием Медведевым, обсуждались поправки партии ко второму чтению проекта федерального бюджета на трехлетний период.

Согласно заявлению председателя партии, ЕР при участии кабинета министров достигла основной цели в работе над главным финансовым документом Российской Федерации — выполнения требований послания президента и положений собственной народной программы, пишет mkset.ru.

По словам Дмитрия Медведева, партия и кабмин приняли к сведению многомиллиардные ассигнования, требуемые для ремонта и строительства школ и детских садов, модернизации инфраструктуры, благоустройства территорий и обновления ЖКХ. «Значительные средства выделяются на социальную сферу. В том числе — на поддержку семей с детьми и пожилых людей, выплату маткапитала и ежемесячных пособий в связи с рождением и воспитанием ребёнка, другие меры», — сообщил председатель ЕР.

«Единая Россия» запланировала повысить финансовое обеспечение, предоставляемое из бюджета на развитие аграрной промышленности. В первую очередь это касается комплексного развития сельских территорий, мелиорации, закупок сельхозоборудования по программам льготного лизинга и сохранения водных биологических ресурсов.

Продолжится действие индивидуальных программ развития регионов. Больше средств выделят на развитие науки в целом и перспективных научных проектов.

Председатель «Единой России» отметил необходимость повышенного обеспечения статей бюджета на развитие физической культуры и спорта и на своевременную иммунизацию жителей РФ.

«Средства направят на модернизацию спортивной инфраструктуры регионов и муниципалитетов. В 2025 году это 29 объектов, в 2026–2027 годах — по 57 объектов ежегодно. Здесь также поддержка массового спорта, формирование условий для здорового образа жизни», — заявил он.

Больше бюджетных средств предусмотрено и на поддержку русского языка и культуры. Финансирование получат государства-партнеры, где учащимся школ преподают предметы на русском. Об этом пишет сайт ER.RU.

Дополнительное финансирование направят на издание и доставку учебных пособий, а также на подготовку кадров. Педагоги, направляемые за рубеж, будут заниматься обучением детей в школах на русском языке. В планах партии — выпустить не менее 200 тысяч учебников русского языка.

В ходе работы над трехлетним бюджетом «Единая Россия» заявила о необходимости выделения дополнительных денежных средств на программы реабилитации инвалидов. Эта мера будет способствовать повышению качества услуг не менее чем для 1,7 миллиона россиян каждый год.

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