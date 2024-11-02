Мошенники общаются со свердловчанами от имени главы УМВД Екатеринбурга

Метелица предупредил уральцев о том, что нужно быть осторожными, если приходят сообщения от незнакомых или условно-знакомых людей. Если же людей просят позвонить по какому-либо номеру или дождаться информации от силовиков, то обязательно нужно перепроверять данные, сообщили в УМВД Екатеринбурга.