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Posted 2 ноября, 07:18

Published 2 ноября, 07:18

Modified 2 ноября, 07:18

Updated 2 ноября, 07:18

Мошенники общаются со свердловчанами от имени главы УМВД Екатеринбурга

Мошенники общаются со свердловчанами от имени главы УМВД Екатеринбурга

2 ноября 2024, 07:18
Фото: 1MI.
Жителям Свердловской области начали поступать сообщения от имени главы УМВД Екатеринбурга Максима Метелицы. По данным ведомства, делается это неизвестными в Telegram.

Метелица предупредил уральцев о том, что нужно быть осторожными, если приходят сообщения от незнакомых или условно-знакомых людей. Если же людей просят позвонить по какому-либо номеру или дождаться информации от силовиков, то обязательно нужно перепроверять данные, сообщили в УМВД Екатеринбурга.

По словам Метелицы, ни в коем случае не следует вступать в диалог и перезванивать на незнакомые номера. Также не следует и переходить по различным ссылкам.

Прежде всего, нужно убедиться, что аккаунт действительно официальный. Кроме того, если собеседник просит сообщить некие коды или данные карт, а также другую информацию, то ни в коем случае не следует этого делать.

Ранее в Екатеринбурге две девушки проникали в квартиры. Делали они это под видом сотрудников ЖЭКа.

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#Ирина Кирилова#Общество#Полиция#Криминал#Екатеринбург#УМВД
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