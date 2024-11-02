Мошенники общаются со свердловчанами от имени главы УМВД Екатеринбурга

Posted 2 ноября, 07:18
Published 2 ноября, 07:18
Modified 2 ноября, 07:18
Updated 2 ноября, 07:18
Метелица предупредил уральцев о том, что нужно быть осторожными, если приходят сообщения от незнакомых или условно-знакомых людей. Если же людей просят позвонить по какому-либо номеру или дождаться информации от силовиков, то обязательно нужно перепроверять данные, сообщили в УМВД Екатеринбурга.
По словам Метелицы, ни в коем случае не следует вступать в диалог и перезванивать на незнакомые номера. Также не следует и переходить по различным ссылкам.
Прежде всего, нужно убедиться, что аккаунт действительно официальный. Кроме того, если собеседник просит сообщить некие коды или данные карт, а также другую информацию, то ни в коем случае не следует этого делать.
Ранее в Екатеринбурге две девушки проникали в квартиры. Делали они это под видом сотрудников ЖЭКа.