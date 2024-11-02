Мужчина в Екатеринбурге попал под трамвай

Posted 2 ноября, 15:46
Published 2 ноября, 15:46
Modified 2 ноября, 15:48
Updated 2 ноября, 15:48
К месту происшествия съехались экстренные службы. Вскоре пострадавшего вытащили из-под трамвая, рассказали в Telegram-канале «Бандитский центр 18+».
Сообщается, что екатеринбуржец жив. Сейчас его осматривают врачи скорой помощи. Подробности случившегося в настоящий момент неизвестны.
Напомним, 4 сентября 2024 года в Екатеринбурге в метрополитене на пути упал человек. Это произошло на станции «Уральская».