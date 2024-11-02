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Posted 2 ноября, 15:46

Published 2 ноября, 15:46

Modified 2 ноября, 15:48

Updated 2 ноября, 15:48

Мужчина в Екатеринбурге попал под трамвай

Мужчина в Екатеринбурге попал под трамвай

2 ноября 2024, 15:46
Фото: 1MI.
В Екатеринбурге трамвай сбил мужчину на улице Радищева. Происшествие случилось 2 ноября 2024 года.

К месту происшествия съехались экстренные службы. Вскоре пострадавшего вытащили из-под трамвая, рассказали в Telegram-канале «Бандитский центр 18+».

Сообщается, что екатеринбуржец жив. Сейчас его осматривают врачи скорой помощи. Подробности случившегося в настоящий момент неизвестны.

Напомним, 4 сентября 2024 года в Екатеринбурге в метрополитене на пути упал человек. Это произошло на станции «Уральская».

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