Надворные постройки загорелись в коллективном саду в Екатеринбурге

Posted 2 ноября, 04:12
Published 2 ноября, 04:12
Modified 2 ноября, 04:14
Updated 2 ноября, 04:14
К месту возгорания прибыли сотрудники МЧС. Известно, что постройки горели на площади 50 «квадратов», рассказали «КП-Екатеринбург» в пресс-службе региональной экстренной службы.
С огнем специалистам удалось справиться минут за 40. Информации о пострадавших нет.
Напомним, 29 октября 2024 года в селе под Нижним Тагилом вспыхнул частный дом. Пламя вскоре перебросилось на соседнее здание, расположенное напротив автозаправки.