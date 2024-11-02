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Posted 2 ноября, 04:12

Published 2 ноября, 04:12

Modified 2 ноября, 04:14

Updated 2 ноября, 04:14

Надворные постройки загорелись в коллективном саду в Екатеринбурге

Надворные постройки загорелись в коллективном саду в Екатеринбурге

2 ноября 2024, 04:12
Фото: Изображение Midjourney.
В Екатеринбурге огонь охватил надворные постройки на садовом участке в СНТ «Садовод-30». Происшествие случилось вечером 1 ноября 2024 года.

К месту возгорания прибыли сотрудники МЧС. Известно, что постройки горели на площади 50 «квадратов», рассказали «КП-Екатеринбург» в пресс-службе региональной экстренной службы.

С огнем специалистам удалось справиться минут за 40. Информации о пострадавших нет.

Напомним, 29 октября 2024 года в селе под Нижним Тагилом вспыхнул частный дом. Пламя вскоре перебросилось на соседнее здание, расположенное напротив автозаправки.

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#Елизавета Зиборова#Происшествия#Пожар#Спасатели#Огонь#Возгорание#ЧП#18+#Екатеринбург#МЧС#Инцидент#СНТ
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