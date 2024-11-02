Не зима, но близко. Снежный фоторепортаж из центра Нижнего Тагила

Posted 2 ноября, 14:04
Published 2 ноября, 14:04
Modified 2 ноября, 14:18
Updated 2 ноября, 14:18
В ночь на второе ноября на Нижний Тагил обрушился второй осенний снегопад.
Конечно, он оказался не таким обильным, как несколькими неделями ранее. В те дни снежный слой толщиной в 15 сантиметров оказался сюрпризом для дорожников, водителей и пешеходов.
2 ноября в вечернее время ситуация складывается следующим образом: улицы покрыты снежной кашей, мокрый снег продолжает идти.
Глядя на прогноз погоды уже можно предположить, что завтра на улицах начнется настоящий ад. Устойчивый минус превратит снежную кашу в каток.
А пока снег романтично окутывает улицы города.
Подсветка, установленная на домах в центре Нижнего Тагила, смотрится очень эффектно вкупе со снегопадом. Согласны?
Новая иллюминация была оформлена на домах улицы Вязовская, Карла Маркса, проспекта Мира.
Городу очень идет новый арт-объект, расположившийся на обновленном пространстве проспекта Строителей. Некогда разрушенная территория превратилась в приятную зону отдыха.
Оказаться сегодня рулем — то еще испытание. Сильный снегопад ухудшает видимость.
А вот подсветка на Набережной радует глаз круглый год. Совсем скоро у драмтеатра будет возведен снежный городок, который прекрасно дополнит уже имеющуюся иллюминацию.
Не поспоришь с тем, что Нижний Тагил становится все более фотогеничным городом. Особенно в вечернее время.