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Posted 2 ноября, 14:04

Published 2 ноября, 14:04

Modified 2 ноября, 14:18

Updated 2 ноября, 14:18

Не зима, но близко. Снежный фоторепортаж из центра Нижнего Тагила

Не зима, но близко. Снежный фоторепортаж из центра Нижнего Тагила

2 ноября 2024, 14:04
Фото: tagilcity.ru.
В начале ноября на Урале вновь выпал снег. Улицы города покрыты снежной кашей, но это не мешает тагильчанам ощущать скорый приход зимы и уже почувствовать новогоднее настроение.

В ночь на второе ноября на Нижний Тагил обрушился второй осенний снегопад.

Снегопад в Нижнем ТагилеСнегопад в Нижнем Тагиле
Снегопад в Нижнем Тагиле. Фото: tagilcity.ru

Конечно, он оказался не таким обильным, как несколькими неделями ранее. В те дни снежный слой толщиной в 15 сантиметров оказался сюрпризом для дорожников, водителей и пешеходов.

Снег в Нижнем ТагилеСнег в Нижнем Тагиле
Снег в Нижнем Тагиле. Фото: tagilcity.ru

2 ноября в вечернее время ситуация складывается следующим образом: улицы покрыты снежной кашей, мокрый снег продолжает идти.

Снегопад на УралеСнегопад на Урале
Снегопад на Урале. Фото: tagilcity.ru
СнегопадСнегопад
Снегопад. Фото: tagilcity.ru

Глядя на прогноз погоды уже можно предположить, что завтра на улицах начнется настоящий ад. Устойчивый минус превратит снежную кашу в каток.

Фото: tagilcity.ru

А пока снег романтично окутывает улицы города.

Подсветка, установленная на домах в центре Нижнего Тагила, смотрится очень эффектно вкупе со снегопадом. Согласны?

Снегопад в Нижнем Тагиле 2 ноябряСнегопад в Нижнем Тагиле 2 ноября
Снегопад в Нижнем Тагиле 2 ноября. Фото: tagilcity.ru

Новая иллюминация была оформлена на домах улицы Вязовская, Карла Маркса, проспекта Мира.

Подсветка на домах в Нижнем ТагилеПодсветка на домах в Нижнем Тагиле
Подсветка на домах в Нижнем Тагиле. Фото: tagilcity.ru
Подсветка на Вязовской в Нижнем ТагилеПодсветка на Вязовской в Нижнем Тагиле
Подсветка на Вязовской в Нижнем Тагиле. Фото: tagilcity.ru

Городу очень идет новый арт-объект, расположившийся на обновленном пространстве проспекта Строителей. Некогда разрушенная территория превратилась в приятную зону отдыха.

Проспект Строителей в Нижнем ТагилеПроспект Строителей в Нижнем Тагиле
Проспект Строителей в Нижнем Тагиле. Фото: tagilcity.ru

Оказаться сегодня рулем — то еще испытание. Сильный снегопад ухудшает видимость.

Улицы Нижнего ТагилаУлицы Нижнего Тагила
Улицы Нижнего Тагила. Фото: tagilcity.ru

А вот подсветка на Набережной радует глаз круглый год. Совсем скоро у драмтеатра будет возведен снежный городок, который прекрасно дополнит уже имеющуюся иллюминацию.

Сквер в Нижнем ТагилеСквер в Нижнем Тагиле
Сквер в Нижнем Тагиле. Фото: tagilcity.ru

Не поспоришь с тем, что Нижний Тагил становится все более фотогеничным городом. Особенно в вечернее время.

Центр Нижнего ТагилаЦентр Нижнего Тагила
Центр Нижнего Тагила. Фото: tagilcity.ru
#Юлия Мамонтова#Нижний Тагил#Эксклюзив#Свердловская область#Снег#Мокрый снег#Зима#Осень#Екатеринбург#Первый снег#Фоторепортаж
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