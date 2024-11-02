Неизвестные в Екатеринбурге снимают колеса с автомобилей

Posted 2 ноября, 15:01
Published 2 ноября, 15:01
Modified 2 ноября, 15:03
Updated 2 ноября, 15:03
Неизвестные сняли все колеса с китайского автомобиля LiXiang L9 и оставили его на кирпичах. Хозяин иномарки обратился в полицию. Правоохранители начали проверку, пишет Е1.
Напомним, в Екатеринбурге около аэропорта Кольцово произошел подобный случай. Кто-то снял колеса с двух легковых машин, а также злоумышленники измазали их в краске белого цвета. Факт кражи также стал известен полицейским. Проводится проверка.