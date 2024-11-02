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Posted 2 ноября, 15:01

Published 2 ноября, 15:01

Modified 2 ноября, 15:03

Updated 2 ноября, 15:03

Неизвестные в Екатеринбурге снимают колеса с автомобилей

Неизвестные в Екатеринбурге снимают колеса с автомобилей

2 ноября 2024, 15:01
Фото: Изображение Midjourney.
В Екатеринбурге злоумышленники крадут колеса с автомобилей. Так, одна из краж произошла 30 октября 2024 года на улице Жукова.

Неизвестные сняли все колеса с китайского автомобиля LiXiang L9 и оставили его на кирпичах. Хозяин иномарки обратился в полицию. Правоохранители начали проверку, пишет Е1.

Напомним, в Екатеринбурге около аэропорта Кольцово произошел подобный случай. Кто-то снял колеса с двух легковых машин, а также злоумышленники измазали их в краске белого цвета. Факт кражи также стал известен полицейским. Проводится проверка.

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#Елизавета Зиборова#Полиция#Криминал#Автомобиль#ЧП#Колеса#Злоумышленники#Неизвестные#18+#Екатеринбург#Инцидент
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