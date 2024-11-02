Незрячая массажистка в Екатеринбурге лишилась 3 млн из-за клиентки-мошенницы

Девушка обратилась в полицию с заявлением. Оказалось, что Ирина в правоохранительных органах не работает. При этом у нее имеется три судимости — одна за контрабанду и две за мошенничество. В результате полиция возбудила уголовное дело. Сама же Ирина заверяет, что никаких денег она не получала.