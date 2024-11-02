Незрячая массажистка в Екатеринбурге лишилась 3 млн из-за клиентки-мошенницы

Posted 2 ноября, 06:55
Published 2 ноября, 06:55
Modified 2 ноября, 06:55
Updated 2 ноября, 06:55
Наталья является инвалидом по зрению. С юности она работает массажисткой и сама воспитывает дочь. Несколько лет назад екатеринбурженка познакомилась с некоей Ириной, которая ходила к ней на сеансы. Девушка расположила к себе сразу. Наталья даже не брала деньги за работу, считая ее хорошей знакомой, пишет Е1.
В какой-то момент Ирина предложила Наталье приобрести квартиру. Она заявила, что у ГУ МВД имеется договор с застройщиком и потому жилье можно купить по себестоимости. Цену она назвала 3 млн рублей.
Наталья передала знакомой деньги. Та уверила ее, что скоро начальником будут подписаны документы и она получит ключи. Однако квартиры в итоге екатеринбурженка так и не дождалась, а знакомая перестала отвечать на звонки.
Девушка обратилась в полицию с заявлением. Оказалось, что Ирина в правоохранительных органах не работает. При этом у нее имеется три судимости — одна за контрабанду и две за мошенничество. В результате полиция возбудила уголовное дело. Сама же Ирина заверяет, что никаких денег она не получала.
Ранее стало известно, что в Нижнем Тагиле по квартирам ходят мошенники и предлагают провести профилактику окон.