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Posted 2 ноября, 06:55

Published 2 ноября, 06:55

Modified 2 ноября, 06:55

Updated 2 ноября, 06:55

Незрячая массажистка в Екатеринбурге лишилась 3 млн из-за клиентки-мошенницы

Незрячая массажистка в Екатеринбурге лишилась 3 млн из-за клиентки-мошенницы

2 ноября 2024, 06:55
Фото: Изображение Midjourney.
В Екатеринбурге незрячая массажистка лишилась трех миллионов рублей из-за мошенницы. Женщина ходила на сеансы к пострадавшей и обманом выманила у нее деньги.

Наталья является инвалидом по зрению. С юности она работает массажисткой и сама воспитывает дочь. Несколько лет назад екатеринбурженка познакомилась с некоей Ириной, которая ходила к ней на сеансы. Девушка расположила к себе сразу. Наталья даже не брала деньги за работу, считая ее хорошей знакомой, пишет Е1.

В какой-то момент Ирина предложила Наталье приобрести квартиру. Она заявила, что у ГУ МВД имеется договор с застройщиком и потому жилье можно купить по себестоимости. Цену она назвала 3 млн рублей.

Наталья передала знакомой деньги. Та уверила ее, что скоро начальником будут подписаны документы и она получит ключи. Однако квартиры в итоге екатеринбурженка так и не дождалась, а знакомая перестала отвечать на звонки.

Девушка обратилась в полицию с заявлением. Оказалось, что Ирина в правоохранительных органах не работает. При этом у нее имеется три судимости — одна за контрабанду и две за мошенничество. В результате полиция возбудила уголовное дело. Сама же Ирина заверяет, что никаких денег она не получала.

Ранее стало известно, что в Нижнем Тагиле по квартирам ходят мошенники и предлагают провести профилактику окон.

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#Ирина Кирилова#Свердловская область#Уголовное дело#Криминал#Квартира#Мошенничество#Обман#Екатеринбург
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