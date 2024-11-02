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Posted 2 ноября, 04:12

Published 2 ноября, 04:12

Modified 2 ноября, 04:14

Updated 2 ноября, 04:14

Подозреваемый в убийстве жителя Артемовского бросался с ножом на мать

Подозреваемый в убийстве жителя Артемовского бросался с ножом на мать

2 ноября 2024, 04:12
Фото: 1MI.
18-летний молодой человек, подозреваемый в убийстве 31-летнего жителя Артемовского, кидался с ножом на мать, будучи нетрезвым.

Об этом рассказала знакомая молодого человека. Также девушка упомянула, что по поводу этого случая в начале 2024 года к нему приходили сотрудники ПДН. Однако родственница и приятель задержанного эту информацию опровергли, пишет Ура.ру.

По словам приятеля, нетрезвый юноша в тот день бросался не на мать, а на своего старшего брата, который его несколько раз ударил.

Он схватил нож, чтобы испугать обидчика, и немного порвал его куртку. После этого задержанный выкинул нож и стал плакать и просить прощения.

Напомним, молодого человека и его друга задержали по подозрению в жестоком убийстве 31-летнего мужчины.

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