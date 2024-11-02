Подозреваемый в убийстве жителя Артемовского бросался с ножом на мать

Posted 2 ноября, 04:12
Published 2 ноября, 04:12
Modified 2 ноября, 04:14
Updated 2 ноября, 04:14
Об этом рассказала знакомая молодого человека. Также девушка упомянула, что по поводу этого случая в начале 2024 года к нему приходили сотрудники ПДН. Однако родственница и приятель задержанного эту информацию опровергли, пишет Ура.ру.
По словам приятеля, нетрезвый юноша в тот день бросался не на мать, а на своего старшего брата, который его несколько раз ударил.
Он схватил нож, чтобы испугать обидчика, и немного порвал его куртку. После этого задержанный выкинул нож и стал плакать и просить прощения.
Напомним, молодого человека и его друга задержали по подозрению в жестоком убийстве 31-летнего мужчины.