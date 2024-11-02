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Posted 2 ноября, 04:12

Published 2 ноября, 04:12

Modified 2 ноября, 04:14

Updated 2 ноября, 04:14

Полицейские провели рейд среди мигрантов на овощебазе №4 в Екатеринбурге

Полицейские провели рейд среди мигрантов на овощебазе №4 в Екатеринбурге

2 ноября 2024, 04:12
Фото: Изображение Midjourney.
Сюжет
Мигранты
В Екатеринбурге сотрудники полиции проверили мигрантов на овощебазе №4, которая находится на Завокзальной улице.

Во время проверки сотрудники полиции проверяли у иностранцев документы. Тех, у кого нет документов, разрешающих находиться в стране, задерживают, пишет Ура.ру.

Известно, что проводится плановая проверка, итоги которой подведут позднее, рассказали в пресс-службе полиции Екатеринбурга.

Также в городе проводится проверка на нарушения среди автомобилистов. Их проверяют автоинспекторы.

Напомним, 17 октября 2024 года в Екатеринбурге полицейские проводили рейд среди мигрантов. Были выявлены шесть человек, которые находятся в стране незаконно.

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