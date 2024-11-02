Полицейские провели рейд среди мигрантов на овощебазе №4 в Екатеринбурге

Posted 2 ноября, 04:12
Published 2 ноября, 04:12
Modified 2 ноября, 04:14
Updated 2 ноября, 04:14
Во время проверки сотрудники полиции проверяли у иностранцев документы. Тех, у кого нет документов, разрешающих находиться в стране, задерживают, пишет Ура.ру.
Известно, что проводится плановая проверка, итоги которой подведут позднее, рассказали в пресс-службе полиции Екатеринбурга.
Также в городе проводится проверка на нарушения среди автомобилистов. Их проверяют автоинспекторы.
Напомним, 17 октября 2024 года в Екатеринбурге полицейские проводили рейд среди мигрантов. Были выявлены шесть человек, которые находятся в стране незаконно.