Ремонт дороги в Нижнем Тагиле, снежный фоторепортаж и нефродиспансер на набережной

Posted 2 ноября, 16:28
Published 2 ноября, 16:28
Modified 2 ноября, 16:32
Updated 2 ноября, 16:32
В Нижнем Тагиле рабочие закончили ремонт дороги на Сибирской улице, где произошел взрыв дома 1 августа 2024 года. В этом месте был положен новый асфальт.
На городской набережной, которая находится на улице Горошникова, будет открыт нефродиспансер в большом здании, которое пустовало некоторое время. Медучреждение будет рассчитано на 1200 пациентов. Тагильчан, имеющих проблемы с почками, будут принимать бесплатно по полису ОМС.
Ночью 2 ноября в Тагиле выпал мокрый снег. Также осадки продолжали идти и днем. При этом 3 ноября в городе ожидается минусовая погода, в связи с чем на дорогах образуется лед и возрастет риск дорожных происшествий.
В Артемовском двух молодых людей отправили под стражу за убийство 31-летнего местного жителя. Сотрудники Следственного комитета проводят расследование данного дела.
Мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев вручил 23 школьникам, которым исполнилось 14 лет, их первые паспорта. Мероприятие проходило в зале краеведческого музея.