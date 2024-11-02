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Posted 2 ноября, 16:28

Published 2 ноября, 16:28

Modified 2 ноября, 16:32

Updated 2 ноября, 16:32

Ремонт дороги в Нижнем Тагиле, снежный фоторепортаж и нефродиспансер на набережной

Ремонт дороги в Нижнем Тагиле, снежный фоторепортаж и нефродиспансер на набережной

2 ноября 2024, 16:28
Фото: Изображение Midjourney.
Сюжет
Итоги дня в Свердловской области и Нижнем Тагиле
В Нижнем Тагиле выпал снег, рабочие отремонтировали дорогу на Сибирской улице, а мэр города вручил школьникам паспорта. Итоги дня за 2 ноября 2024 года.

В Нижнем Тагиле рабочие закончили ремонт дороги на Сибирской улице, где произошел взрыв дома 1 августа 2024 года. В этом месте был положен новый асфальт.

В Нижнем Тагиле отремонтировали дорогу на улице Сибирская
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На городской набережной, которая находится на улице Горошникова, будет открыт нефродиспансер в большом здании, которое пустовало некоторое время. Медучреждение будет рассчитано на 1200 пациентов. Тагильчан, имеющих проблемы с почками, будут принимать бесплатно по полису ОМС.

Стало известно, что откроют в пустующем здании на набережной в Нижнем Тагиле
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Ночью 2 ноября в Тагиле выпал мокрый снег. Также осадки продолжали идти и днем. При этом 3 ноября в городе ожидается минусовая погода, в связи с чем на дорогах образуется лед и возрастет риск дорожных происшествий.

Не зима, но близко. Снежный фоторепортаж из центра Нижнего Тагила
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В Артемовском двух молодых людей отправили под стражу за убийство 31-летнего местного жителя. Сотрудники Следственного комитета проводят расследование данного дела.

Жители Артемовского отправлены под стражу по подозрению в убийстве мужчины
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Мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев вручил 23 школьникам, которым исполнилось 14 лет, их первые паспорта. Мероприятие проходило в зале краеведческого музея.

23 тагильских школьника получили паспорта из рук главы города Владислава Пинаева
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