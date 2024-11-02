Ремонт дороги в Нижнем Тагиле, снежный фоторепортаж и нефродиспансер на набережной

На городской набережной, которая находится на улице Горошникова, будет открыт нефродиспансер в большом здании, которое пустовало некоторое время. Медучреждение будет рассчитано на 1200 пациентов. Тагильчан, имеющих проблемы с почками, будут принимать бесплатно по полису ОМС.