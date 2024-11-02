СК начал проверку в Артемовском из-за компании подростков, кошмарящих детей

Сама же девочка находится на учете полиции. В общей сложности в семье пятеро детей. Троих отец пытается воспитывать, а двое других уже находятся в колонии для несовершеннолетних. 13-летняя девочка пока не достигла возраста, когда ее можно было бы наказать по уголовному кодексу. В полиции на нее уже заведены материалы за причастность к побоям и угрозе жизни. Личности других участников тоже установлены.