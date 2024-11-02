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Posted 2 ноября, 11:53

Published 2 ноября, 11:53

Modified 2 ноября, 11:53

Updated 2 ноября, 11:53

СК начал проверку в Артемовском из-за компании подростков, кошмарящих детей

СК начал проверку в Артемовском из-за компании подростков, кошмарящих детей

2 ноября 2024, 11:53
Фото: 1MI.
В Артемовском ГО следственный комитет начал проверку после сообщений о том, что группа подростков нападает на других детей, с которыми они не дружат.

Проверяются данные и о том, что компания бродяжничает, употребляет спиртные напитки и не посещает образовательные учреждения, сообщили в СК по Свердловской области. Во время проверки будут опрошены очевидцы, установят степень тяжести вреда, а также запросят характеристики на всех участников конфликта.

По словам главы пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерия Горелых, 13-летняя девочка, которая стала зачинщицей конфликта, проживает в неблагополучной семье. Ее мать находится в колонии за причастность к незаконному обороту наркотиков. Отец также судим и просит сотрудников полиции изолировать девочку от общества. Сам справиться с ней он не в состоянии.

Сама же девочка находится на учете полиции. В общей сложности в семье пятеро детей. Троих отец пытается воспитывать, а двое других уже находятся в колонии для несовершеннолетних. 13-летняя девочка пока не достигла возраста, когда ее можно было бы наказать по уголовному кодексу. В полиции на нее уже заведены материалы за причастность к побоям и угрозе жизни. Личности других участников тоже установлены.

Напомним, ранее подростков в Екатеринбурга забрала скорая помощь. Компания распивала спиртное и в результате отравилась.

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