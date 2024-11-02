СК начал проверку в Артемовском из-за компании подростков, кошмарящих детей

Posted 2 ноября, 11:53
Published 2 ноября, 11:53
Modified 2 ноября, 11:53
Updated 2 ноября, 11:53
Проверяются данные и о том, что компания бродяжничает, употребляет спиртные напитки и не посещает образовательные учреждения, сообщили в СК по Свердловской области. Во время проверки будут опрошены очевидцы, установят степень тяжести вреда, а также запросят характеристики на всех участников конфликта.
По словам главы пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерия Горелых, 13-летняя девочка, которая стала зачинщицей конфликта, проживает в неблагополучной семье. Ее мать находится в колонии за причастность к незаконному обороту наркотиков. Отец также судим и просит сотрудников полиции изолировать девочку от общества. Сам справиться с ней он не в состоянии.
Сама же девочка находится на учете полиции. В общей сложности в семье пятеро детей. Троих отец пытается воспитывать, а двое других уже находятся в колонии для несовершеннолетних. 13-летняя девочка пока не достигла возраста, когда ее можно было бы наказать по уголовному кодексу. В полиции на нее уже заведены материалы за причастность к побоям и угрозе жизни. Личности других участников тоже установлены.
Напомним, ранее подростков в Екатеринбурга забрала скорая помощь. Компания распивала спиртное и в результате отравилась.