Стало известно, что откроют в пустующем здании на набережной в Нижнем Тагиле

Posted 2 ноября, 09:05
Published 2 ноября, 09:05
Modified 2 ноября, 09:39
Updated 2 ноября, 09:39
Еще в марте текущего года офис на первом этаже сдавался в аренду. Сумма, которую запросил арендодатель, — 550 тысяч в месяц. Информационная табличка о том, что появится в здании, была размещена лишь осенью.
Так, в помещениях на Горошникова, 3 откроется нефродисансер. Прием пациентов, имеющих проблемы с почками, будут оказывать специалисты, в том числе из Москвы. 120 мест рассчитаны для людей, нуждающихся в гемодиализе. Уточняется, что пациентов будут принимать бесплатно по ОМС.
Как удалось узнать редакции, в помещениях расположится МЧУ «Нефросовет», зарегистрированное в Москве. Руководителем является Эрнест Таронишвили. Согласно открытым данным, в 2023 году выручка компании составила 3,1 миллиарда рублей, прибыль — 7 миллионов, а чистые активы ушли в минус — 357,1 миллиона рублей.
В настоящее время у организации есть три судебных дела в качестве ответчика. Самое крупное — на 1,7 миллиона рублей, которые с медицинской организации хочет взыскать ТФОМС Югры. Причина — неисполнение обязательств по договорам страхования.
За пять лет у организации в разных регионах специалисты Росздравнадзора, Роструда и Роспотребнадзора выявили 6 нарушений — в их числе невыполнение требований в период короновируса, непредоставление данных о вакцинации сотрудников и несоблюдение правил хранения медицинского инвентаря.
Напомним, реконструкция набережной в Нижнем Тагил завершилось в 2018 году. Стоимость проекта «Тагильской лагуны» составила свыше полутора миллиардов рублей. Более миллиарда составили частные инвестиции. Из федерального бюджета направили 360 миллионов рублей, муниципалитет и область внесли еще 263 миллиона.