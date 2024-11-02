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Posted 2 ноября, 09:05

Published 2 ноября, 09:05

Modified 2 ноября, 09:39

Updated 2 ноября, 09:39

Нефродиспансер откроют на набережной в Нижнем Тагиле

Стало известно, что откроют в пустующем здании на набережной в Нижнем Тагиле

2 ноября 2024, 09:05
Фото: tagilcity.ru.

Нефродиспансер откроют на набережной в Нижнем Тагиле

Долгое время здание площадью более 2 тысяч квадратных метров, расположенное по адресу Горошникова, 7 в Нижнем Тагиле, пустовало. Совсем недавно стало известно, что в этих помещениях откроется нефродиспансер.

Еще в марте текущего года офис на первом этаже сдавался в аренду. Сумма, которую запросил арендодатель, — 550 тысяч в месяц. Информационная табличка о том, что появится в здании, была размещена лишь осенью.

Так, в помещениях на Горошникова, 3 откроется нефродисансер. Прием пациентов, имеющих проблемы с почками, будут оказывать специалисты, в том числе из Москвы. 120 мест рассчитаны для людей, нуждающихся в гемодиализе. Уточняется, что пациентов будут принимать бесплатно по ОМС.

Нефродиспансер в Нижнем ТагилеНефродиспансер в Нижнем Тагиле
Нефродиспансер в Нижнем ТагилеНефродиспансер в Нижнем Тагиле
Нефродиспансер в Нижнем Тагиле. Фото: tagilcity.ru

Как удалось узнать редакции, в помещениях расположится МЧУ «Нефросовет», зарегистрированное в Москве. Руководителем является Эрнест Таронишвили. Согласно открытым данным, в 2023 году выручка компании составила 3,1 миллиарда рублей, прибыль — 7 миллионов, а чистые активы ушли в минус — 357,1 миллиона рублей.

В настоящее время у организации есть три судебных дела в качестве ответчика. Самое крупное — на 1,7 миллиона рублей, которые с медицинской организации хочет взыскать ТФОМС Югры. Причина — неисполнение обязательств по договорам страхования.

За пять лет у организации в разных регионах специалисты Росздравнадзора, Роструда и Роспотребнадзора выявили 6 нарушений — в их числе невыполнение требований в период короновируса, непредоставление данных о вакцинации сотрудников и несоблюдение правил хранения медицинского инвентаря.

Напомним, реконструкция набережной в Нижнем Тагил завершилось в 2018 году. Стоимость проекта «Тагильской лагуны» составила свыше полутора миллиардов рублей. Более миллиарда составили частные инвестиции. Из федерального бюджета направили 360 миллионов рублей, муниципалитет и область внесли еще 263 миллиона.

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