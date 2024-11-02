Суд не стал арестовывать экс-преподавателя за распространение фейков о ВС РФ

В отношении 61-летнего мужчины возбуждено уголовное дело. Теперь ему грозит до 10 лет лишения свободы. По данным следствия, в марте 2024 года подозреваемый во время занятия в присутствии учеников допустил высказывания, содержащие ложную информацию о ВС РФ, сообщили в СК по Свердловской области.