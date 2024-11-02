Суд не стал арестовывать экс-преподавателя за распространение фейков о ВС РФ

Posted 2 ноября, 08:47
Published 2 ноября, 08:47
Modified 2 ноября, 08:47
Updated 2 ноября, 08:47
В отношении 61-летнего мужчины возбуждено уголовное дело. Теперь ему грозит до 10 лет лишения свободы. По данным следствия, в марте 2024 года подозреваемый во время занятия в присутствии учеников допустил высказывания, содержащие ложную информацию о ВС РФ, сообщили в СК по Свердловской области.
Следователи ходатайствовали в суде об избрании меры пресечения. В результате мужчину арестовывать не стали, но наложили ограничения на некоторые действия.
Напомним, в начале сентября в Свердловской области по сети распространялся фейковый приказ о мобилизации.