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Posted 2 ноября, 08:47

Published 2 ноября, 08:47

Modified 2 ноября, 08:47

Updated 2 ноября, 08:47

Суд не стал арестовывать экс-преподавателя за распространение фейков о ВС РФ

Суд не стал арестовывать экс-преподавателя за распространение фейков о ВС РФ

2 ноября 2024, 08:47
Фото: Изображение Midjourney.
Бывшему завкафедрой горного университета и доценту Сергею Абрамову суд избрал меру пресечения. Мужчина подозревается в распространении фейков о ВС РФ.

В отношении 61-летнего мужчины возбуждено уголовное дело. Теперь ему грозит до 10 лет лишения свободы. По данным следствия, в марте 2024 года подозреваемый во время занятия в присутствии учеников допустил высказывания, содержащие ложную информацию о ВС РФ, сообщили в СК по Свердловской области.

Следователи ходатайствовали в суде об избрании меры пресечения. В результате мужчину арестовывать не стали, но наложили ограничения на некоторые действия.

Напомним, в начале сентября в Свердловской области по сети распространялся фейковый приказ о мобилизации.

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#Ирина Кирилова#Общество#Свердловская область#Суд#Фейк#Криминал#Армия#Екатеринбург#ВС РФ
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