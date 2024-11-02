Свердловские дорожники заплатят водителю иномарки 300 тысяч за скользкую дорогу

Posted 2 ноября, 08:29
Published 2 ноября, 08:29
Modified 2 ноября, 08:31
Updated 2 ноября, 08:31
В ноябре 2023 года на трассе «Ивдель-граница ХМАО» водитель автомобиля Toyota попал в ДТП из-за гололедицы. Автомобиль занесло, он врезался в отбойник, а затем вылетел на встречную полосу, где столкнулся с другим отбойником.
Сотрудники полиции, осмотревшие место происшествия, подтвердили наличие гололедицы на дороге и не нашли вины водителя в случившемся.
Пострадавший подал иск в суд к ООО «Ремстройгаз», ответственному за участок дороги, где произошло ДТП. Суд назначил экспертизу, которая определила стоимость ремонта машины в 267 тысяч рублей.
Суд удовлетворил иск, обязав «Ремстройгаз» возместить ущерб в размере 273 158 рублей, а также расходы на экспертизу (20 тысяч рублей) и госпошлину (7 348 рублей). Об этом сообщает пресс-служба свердловского облсуда.
Напомним, екатеринбуржцу заплатят 65 тысяч за сорванную поездку за границу.