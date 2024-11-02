tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 2 ноября, 08:29

Published 2 ноября, 08:29

Modified 2 ноября, 08:31

Updated 2 ноября, 08:31

Свердловские дорожники заплатят водителю иномарки 300 тысяч за скользкую дорогу

Свердловские дорожники заплатят водителю иномарки 300 тысяч за скользкую дорогу

2 ноября 2024, 08:29
Водитель Toyota выиграл суд у дорожников после аварии на скользкой трассе.

В ноябре 2023 года на трассе «Ивдель-граница ХМАО» водитель автомобиля Toyota попал в ДТП из-за гололедицы. Автомобиль занесло, он врезался в отбойник, а затем вылетел на встречную полосу, где столкнулся с другим отбойником.

Сотрудники полиции, осмотревшие место происшествия, подтвердили наличие гололедицы на дороге и не нашли вины водителя в случившемся.

Пострадавший подал иск в суд к ООО «Ремстройгаз», ответственному за участок дороги, где произошло ДТП. Суд назначил экспертизу, которая определила стоимость ремонта машины в 267 тысяч рублей.

Суд удовлетворил иск, обязав «Ремстройгаз» возместить ущерб в размере 273 158 рублей, а также расходы на экспертизу (20 тысяч рублей) и госпошлину (7 348 рублей). Об этом сообщает пресс-служба свердловского облсуда.

Напомним, екатеринбуржцу заплатят 65 тысяч за сорванную поездку за границу.

По 600 тысяч заплатит больница в Екатеринбурге родителям ребенка за врачебную ошибку
Узнать подробнее
#Екатерина Смирнова#Происшествия#ДТП#Суд#Деньги#Екатеринбург#Инцидент
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 (3435) 49-93-34 или +7 915 019-92-61

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика