Свердловские дорожники заплатят водителю иномарки 300 тысяч за скользкую дорогу

В ноябре 2023 года на трассе «Ивдель-граница ХМАО» водитель автомобиля Toyota попал в ДТП из-за гололедицы. Автомобиль занесло, он врезался в отбойник, а затем вылетел на встречную полосу, где столкнулся с другим отбойником.