tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 2 ноября, 08:49

Published 2 ноября, 08:49

Modified 2 ноября, 08:51

Updated 2 ноября, 08:51

Тагильчанка приехала рожать с наркотиками в Екатеринбург

Тагильчанка приехала рожать с наркотиками в Екатеринбург

2 ноября 2024, 08:49
Фото: Изображение Midjourney.
В Екатеринбурге полиция взяла под охрану роженицу из-за наркотиков.

Беременную женщину взяла под охрану полиция. Она взяла с собой в институт охраны материнства и младенчества 2 пакетика наркотических средств.

Известно, что 29-летняя женщина взяла наркотики для продажи. Однако сейчас она находится в реанимации и не может дать показания. Когда она придет в себя, ее ждет допрос. В настоящее время возбуждено уголовное дело, сообщает URA.RU со ссылкой на собственный источник.

Напомним, жительницу Нижнего Тагила поймали с наркотиками в такси.

Три жительницы Каменска-Уральского распространяли наркотики через интернет
Узнать подробнее
#Екатерина Смирнова#Общество#Происшествия#Беременность#Наркотики#Екатеринбург#Инцидент
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 (3435) 49-93-34 или +7 915 019-92-61

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика