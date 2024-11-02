Тагильчанка приехала рожать с наркотиками в Екатеринбург

Известно, что 29-летняя женщина взяла наркотики для продажи. Однако сейчас она находится в реанимации и не может дать показания. Когда она придет в себя, ее ждет допрос. В настоящее время возбуждено уголовное дело, сообщает URA.RU со ссылкой на собственный источник.