«Умные» камеры в Свердловской области стали фиксировать еще одно нарушение ПДД

Речь идет о проезде по сплошной линии, за что свердловчанам, сидящим за рулем, грозит штрафная санкция от полутора тысяч рублей, рассказал главный областной инспектор безопасности дорожного движения Алексей Спиридонов в интервью телеканалу «ОТВ».