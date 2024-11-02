«Умные» камеры в Свердловской области стали фиксировать еще одно нарушение ПДД

Posted 2 ноября, 05:44
Published 2 ноября, 05:44
Modified 2 ноября, 05:46
Updated 2 ноября, 05:46
Речь идет о проезде по сплошной линии, за что свердловчанам, сидящим за рулем, грозит штрафная санкция от полутора тысяч рублей, рассказал главный областной инспектор безопасности дорожного движения Алексей Спиридонов в интервью телеканалу «ОТВ».
Спиридонов также сообщил, что данная мера влияет на снижение уровня ДТП от перестроения машин перед пересечением дорог, а также на увеличение пропускной способности.
Напомним, в Нижнем Тагиле до 2026 года на автодорогах появятся 34 новых радара, которые будут фиксировать нарушения ПДД.