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Posted 2 ноября, 05:44

Published 2 ноября, 05:44

Modified 2 ноября, 05:46

Updated 2 ноября, 05:46

«Умные» камеры в Свердловской области стали фиксировать еще одно нарушение ПДД

«Умные» камеры в Свердловской области стали фиксировать еще одно нарушение ПДД

2 ноября 2024, 05:44
Фото: 1MI.
Дорожные «умные» камеры в Свердловской области стали замечать еще одно нарушение ПДД, совершаемое водителями.

Речь идет о проезде по сплошной линии, за что свердловчанам, сидящим за рулем, грозит штрафная санкция от полутора тысяч рублей, рассказал главный областной инспектор безопасности дорожного движения Алексей Спиридонов в интервью телеканалу «ОТВ».

Спиридонов также сообщил, что данная мера влияет на снижение уровня ДТП от перестроения машин перед пересечением дорог, а также на увеличение пропускной способности.

Напомним, в Нижнем Тагиле до 2026 года на автодорогах появятся 34 новых радара, которые будут фиксировать нарушения ПДД.

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#Елизавета Зиборова#Общество#ДТП#Свердловская область#ПДД#Дороги#Нарушения#Штрафы#Камеры#Екатеринбург#Аварии#Камеры видеослежения
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