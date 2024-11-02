В Екатеринбурге число аварий с самокатчиками выросло в 4 раза

Posted 2 ноября, 06:28
Published 2 ноября, 06:28
Modified 2 ноября, 06:30
Updated 2 ноября, 06:30
1 ноября в столице Среднего Урала обсудили проблему резко возросших аварий с участием самокатов. За круглым столом собрались сотрудники Госавтоинспекции, депутаты и ученые.
Как отметил депутат Алексей Свалов, число ДТП с участием СИМ выросло вчетверо. Причем это только официально зарегистрированные случаи.
Депутат предложил идентифицировать самокатчиков через госуслуги, сделать обязательными регистрационные номера, а фирмам страховку. Кроме того, в Екатеринбурге необходимо развивать инфраструктуру для этого вида транспорта, написал в своем telegram-канале Свалов.
Ранее в метро Екатеринбурга остановили движение поездов из-за самоката.