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Posted 2 ноября, 06:28

Published 2 ноября, 06:28

Modified 2 ноября, 06:30

Updated 2 ноября, 06:30

В Екатеринбурге число аварий с самокатчиками выросло в 4 раза

В Екатеринбурге число аварий с самокатчиками выросло в 4 раза

2 ноября 2024, 06:28
Фото: 1MI.
В Екатеринбурге число аварий с самокатчиками в этом году выросло до 145.

1 ноября в столице Среднего Урала обсудили проблему резко возросших аварий с участием самокатов. За круглым столом собрались сотрудники Госавтоинспекции, депутаты и ученые.

Как отметил депутат Алексей Свалов, число ДТП с участием СИМ выросло вчетверо. Причем это только официально зарегистрированные случаи.

Депутат предложил идентифицировать самокатчиков через госуслуги, сделать обязательными регистрационные номера, а фирмам страховку. Кроме того, в Екатеринбурге необходимо развивать инфраструктуру для этого вида транспорта, написал в своем telegram-канале Свалов.

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#Екатерина Смирнова#Общество#Происшествия#ДТП#Екатеринбург#Инцидент#Самокаты
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