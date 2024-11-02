В Екатеринбурге число аварий с самокатчиками выросло в 4 раза

Депутат предложил идентифицировать самокатчиков через госуслуги, сделать обязательными регистрационные номера, а фирмам страховку. Кроме того, в Екатеринбурге необходимо развивать инфраструктуру для этого вида транспорта, написал в своем telegram-канале Свалов.