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Posted 2 ноября, 07:32

Published 2 ноября, 07:32

Modified 2 ноября, 07:32

Updated 2 ноября, 07:32

В Каменске-Уральском простятся с 20-летним бойцом СВО

В Каменске-Уральском простятся с 20-летним бойцом СВО

2 ноября 2024, 07:32
Фото: администрация Каменска-Уральского.
20-летний Данил Ульянов из Каменска-Уральского погиб на СВО. Об этом рассказале в пресс-службе администрации города.

Данил родился и вырос в Каменске-Уральском. Он окончил обучение в школе №24, а затем учился в радиотехникуме. Молодой человек увлекался чтением стихов, пением, боксом и мотоспортом. Близкие отзываются о нем как о добром и отзывчивом человеке.

17 октября молодой человек получил ранение в ходе боя около Цукуркино. В результате он скончался. Благодаря героизму роты Данила, враг бросил опорный пункт. Посмертно мужчина получил орден Мужества.

Ранее стало известно о гибели на СВО бойца из Березовского.

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