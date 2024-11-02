В Каменске-Уральском простятся с 20-летним бойцом СВО

Данил родился и вырос в Каменске-Уральском. Он окончил обучение в школе №24, а затем учился в радиотехникуме. Молодой человек увлекался чтением стихов, пением, боксом и мотоспортом. Близкие отзываются о нем как о добром и отзывчивом человеке.