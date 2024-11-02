В Каменске-Уральском простятся с 20-летним бойцом СВО

Posted 2 ноября, 07:32
Published 2 ноября, 07:32
Modified 2 ноября, 07:32
Updated 2 ноября, 07:32
Данил родился и вырос в Каменске-Уральском. Он окончил обучение в школе №24, а затем учился в радиотехникуме. Молодой человек увлекался чтением стихов, пением, боксом и мотоспортом. Близкие отзываются о нем как о добром и отзывчивом человеке.
17 октября молодой человек получил ранение в ходе боя около Цукуркино. В результате он скончался. Благодаря героизму роты Данила, враг бросил опорный пункт. Посмертно мужчина получил орден Мужества.
Ранее стало известно о гибели на СВО бойца из Березовского.