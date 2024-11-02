В мэрии Екатеринбурга раскрыли зарплаты сотрудников «Гортранса»

Posted 2 ноября, 07:57
Published 2 ноября, 07:57
Modified 2 ноября, 07:57
Updated 2 ноября, 07:57
Чтобы получить такую сумму, водителю пришлось отработать в сентябре 235 часов. Это больше, чем отработали другие водители. Об этом сообщили в мэрии. Там же объяснили, от чего зависит оплата водителей.
На уровень заработной платы, по словам представителей администрации, влияет не только количество часов, которые были отработаны, но и класс водителя, и соблюдение ПДД. Так, за каждый час переработки, сотрудник получает в два раза больше, чем по обычной ставке.
Согласно информации о выплатах, в сентябре при выработке 168 часов водители первого класса получили зарплату в размере от 75,3 до 134,5 тысячи рублей. На руки максимальная выплата составила 113,2 тысячи.
Ранее в администрации Екатеринбурга заявляли, что после проведенной транспортной реформы сумма выплат достигла 140 тысяч рублей.