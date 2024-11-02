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Posted 2 ноября, 07:57

Published 2 ноября, 07:57

Modified 2 ноября, 07:57

Updated 2 ноября, 07:57

В мэрии Екатеринбурга раскрыли зарплаты сотрудников «Гортранса»

В мэрии Екатеринбурга раскрыли зарплаты сотрудников «Гортранса»

2 ноября 2024, 07:57
Фото: 1MI.
В администрации Екатеринбурга показали, сколько зарабатывают водители «Гортранса». Самая высокая зарплата составила 113 тысяч рублей.

Чтобы получить такую сумму, водителю пришлось отработать в сентябре 235 часов. Это больше, чем отработали другие водители. Об этом сообщили в мэрии. Там же объяснили, от чего зависит оплата водителей.

На уровень заработной платы, по словам представителей администрации, влияет не только количество часов, которые были отработаны, но и класс водителя, и соблюдение ПДД. Так, за каждый час переработки, сотрудник получает в два раза больше, чем по обычной ставке.

Согласно информации о выплатах, в сентябре при выработке 168 часов водители первого класса получили зарплату в размере от 75,3 до 134,5 тысячи рублей. На руки максимальная выплата составила 113,2 тысячи.

Ранее в администрации Екатеринбурга заявляли, что после проведенной транспортной реформы сумма выплат достигла 140 тысяч рублей.

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#Ирина Кирилова#Транспорт#Свердловская область#Автобус#Зарплата#Екатеринбург#Гортранс
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