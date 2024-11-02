В метро Екатеринбурга будет введена оплата по QR-кодам

Posted 2 ноября, 15:26
Published 2 ноября, 15:26
Modified 2 ноября, 15:29
Updated 2 ноября, 15:29
Сначала электронная оплата начнет работать на станциях «Ботаническая» и «Площадь 1905 года», а затем ее введут и на других станциях, рассказали в Telegram-канале «Екатеринбургский метрополитен».
После покупки по билетам у пассажиров будет возможность ездить на протяжении суток. Кроме того, екатеринбуржцам можно будет пользоваться жетонами. Однако с начала 2025 года жетоны больше продаваться не будут.
Напомним, в октябре 2024 года в автобусах и трамваях Екатеринбурга временно ввели оплату поездки по QR-кодам. Однако в системе неоднократно происходил сбой, из-за чего оплата не проходила.