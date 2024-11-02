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Posted 2 ноября, 15:26

Published 2 ноября, 15:26

Modified 2 ноября, 15:29

Updated 2 ноября, 15:29

В метро Екатеринбурга будет введена оплата по QR-кодам

В метро Екатеринбурга будет введена оплата по QR-кодам

2 ноября 2024, 15:26
Фото: 1MI.
Жители Екатеринбурга смогут оплачивать проезд в метро по QR-кодам. Такая возможность появится 5 ноября 2024 года.

Сначала электронная оплата начнет работать на станциях «Ботаническая» и «Площадь 1905 года», а затем ее введут и на других станциях, рассказали в Telegram-канале «Екатеринбургский метрополитен».

После покупки по билетам у пассажиров будет возможность ездить на протяжении суток. Кроме того, екатеринбуржцам можно будет пользоваться жетонами. Однако с начала 2025 года жетоны больше продаваться не будут.

Напомним, в октябре 2024 года в автобусах и трамваях Екатеринбурга временно ввели оплату поездки по QR-кодам. Однако в системе неоднократно происходил сбой, из-за чего оплата не проходила.

В автобусах и трамваях в Екатеринбурге перестали работать QR-коды
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#Елизавета Зиборова#Общество#Метро#Пассажиры#Оплата#Проезд#Билеты#Екатеринбург#QR-код#Оплата проезда#Жетоны
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