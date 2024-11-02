В Москве определят лучшие проекты на InterComm 2024

Количество поданных заявок на премию достигло рекордного уровня — 319, из которых в шорт-лист вошли 129 проектов. Конкурс включает 18 категорий, таких как «Команда года», «Территория добра», «Работа мечты», «Новые медиа», «Семейные ценности» и другие. Среди участников — ведущие компании России из различных отраслей экономики, включая энергетический сектор, машиностроение, IT, банковскую сферу и розничную торговлю. Постоянными участниками премии являются такие компании, как «Норникель», Сбербанк, «Мегафон», СИБУР, «Газпром нефть», «Северсталь» и «Ростелеком».