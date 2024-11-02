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Posted 2 ноября, 11:27

Published 2 ноября, 11:27

Modified 2 ноября, 11:27

Updated 2 ноября, 11:27

В Москве определят лучшие проекты на InterComm 2024

В Москве определят лучшие проекты на InterComm 2024

2 ноября 2024, 11:27
Фото: 1MI.
Организаторы премии InterComm опубликовали список проектов-участников, претендующих на крупнейшую награду в области внутрикорпоративных коммуникаций в России и СНГ.

Лариса Рудакова, руководитель оргкомитета и главный редактор InterComm Media, подчеркнула, что на конкурс принимаются в первую очередь инновационные проекты, и в этом году жюри было впечатлено. Об этом пишет 56orb.ru.

Количество поданных заявок на премию достигло рекордного уровня — 319, из которых в шорт-лист вошли 129 проектов. Конкурс включает 18 категорий, таких как «Команда года», «Территория добра», «Работа мечты», «Новые медиа», «Семейные ценности» и другие. Среди участников — ведущие компании России из различных отраслей экономики, включая энергетический сектор, машиностроение, IT, банковскую сферу и розничную торговлю. Постоянными участниками премии являются такие компании, как «Норникель», Сбербанк, «Мегафон», СИБУР, «Газпром нефть», «Северсталь» и «Ростелеком».

Финальная защита проектов состоится 5–6 ноября, а церемония награждения победителей и призеров пройдет 21 ноября в Москве.

Премия проводится уже в 15-й раз и организована коммуникационной группой «МедиаЛайн».

Информационную поддержку мероприятию оказывает медиахолдинг 1MI.

Целью InterComm является поддержка и развитие корпоративной культуры, обеспечение высоких профессиональных стандартов, а также внедрение передовых практик по мотивации и обучению сотрудников.

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