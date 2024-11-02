В Нижнем Тагиле неизвестные обстреляли проезжающий мимо автомобиль

Владелец пострадавшего автомобиля рассказал, что он ехал мимо остановки «Котельно-радиаторный завод». В какой-то момент он услышал громкий хлопок и стекло рассыпалось. Это случилось быстро, сообщается в группе «Инцидент Нижний Тагил».