В Нижнем Тагиле неизвестные обстреляли проезжающий мимо автомобиль

Posted 2 ноября, 10:34
Published 2 ноября, 10:34
Modified 2 ноября, 10:34
Updated 2 ноября, 10:34
Владелец пострадавшего автомобиля рассказал, что он ехал мимо остановки «Котельно-радиаторный завод». В какой-то момент он услышал громкий хлопок и стекло рассыпалось. Это случилось быстро, сообщается в группе «Инцидент Нижний Тагил».
Напомним, в конце октября в Нижнем Тагиле случился подобный случай. Автомобиль ехал в районе «Восточного рынка». Неизвестные выстрелили в автомобиль. Также кто-то обстрелял окна жилого дома в микрорайоне Светлый в Екатеринбурге в конце октября.