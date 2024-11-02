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Posted 2 ноября, 10:34

Published 2 ноября, 10:34

Modified 2 ноября, 10:34

Updated 2 ноября, 10:34

В Нижнем Тагиле неизвестные обстреляли проезжающий мимо автомобиль

В Нижнем Тагиле неизвестные обстреляли проезжающий мимо автомобиль

2 ноября 2024, 10:34
Фото: Изображение Midjourney.
В Нижнем Тагиле утром 2 ноября неизвестные обстреляли проезжающий мимо автомобиль на Восточном шоссе. В результате транспорт получил повреждения. У него разбито боковое стекло.

Владелец пострадавшего автомобиля рассказал, что он ехал мимо остановки «Котельно-радиаторный завод». В какой-то момент он услышал громкий хлопок и стекло рассыпалось. Это случилось быстро, сообщается в группе «Инцидент Нижний Тагил».

Напомним, в конце октября в Нижнем Тагиле случился подобный случай. Автомобиль ехал в районе «Восточного рынка». Неизвестные выстрелили в автомобиль. Также кто-то обстрелял окна жилого дома в микрорайоне Светлый в Екатеринбурге в конце октября.

#Ирина Кирилова#Происшествия#Нижний Тагил#Криминал#Автомобиль#Стрельба#Водитель#Екатеринбург
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