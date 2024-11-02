В Ревде спасли хаски со сломанным черепом

Рыжего пса доставили в ветклинику. Выяснилось, что животному ломом пробили череп и сломали челюсть. Из-за травм животное с трудом передвигается. Хаски на несколько дней положили в стационар. Деньги на ее лечение собрали неравнодушные люди — 300 тысяч перевели за одни сутки сбора. Через 3 дня хаски отправят в Ревду в зоогостиницу.