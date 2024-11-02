В Ревде спасли хаски со сломанным черепом

Posted 2 ноября, 05:33
Published 2 ноября, 05:33
Modified 2 ноября, 06:15
Updated 2 ноября, 06:15
Животное случайно обнаружила в мусорном контейнере местная жительница. Она услышала оттуда странные звуки. Увидев, что это животное, которое выбросили умирать, женщина опубликовала пост в соцсети. Его увидели зоозащитники и выехали на место.
Собаку извлекли из мусорного бака и сняли с окровавленного животного тряпки. Оказалось, что это хаски.
Рыжего пса доставили в ветклинику. Выяснилось, что животному ломом пробили череп и сломали челюсть. Из-за травм животное с трудом передвигается. Хаски на несколько дней положили в стационар. Деньги на ее лечение собрали неравнодушные люди — 300 тысяч перевели за одни сутки сбора. Через 3 дня хаски отправят в Ревду в зоогостиницу.
В настоящее время полиция устанавливает личности живодеров, пишет «КП-Екатеринбург».
Ранее в Нижнем Тагиле подростки пытались задушить кошку.