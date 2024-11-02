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Posted 2 ноября, 05:33

Published 2 ноября, 05:33

Modified 2 ноября, 06:15

Updated 2 ноября, 06:15

В Ревде спасли хаски со сломанным черепом

В Ревде спасли хаски со сломанным черепом

2 ноября 2024, 05:33
Фото: 1MI.
В Ревде спасли рыжую собаку хаски, которой живодеры сломали череп.

Животное случайно обнаружила в мусорном контейнере местная жительница. Она услышала оттуда странные звуки. Увидев, что это животное, которое выбросили умирать, женщина опубликовала пост в соцсети. Его увидели зоозащитники и выехали на место.

Собаку извлекли из мусорного бака и сняли с окровавленного животного тряпки. Оказалось, что это хаски.

Рыжего пса доставили в ветклинику. Выяснилось, что животному ломом пробили череп и сломали челюсть. Из-за травм животное с трудом передвигается. Хаски на несколько дней положили в стационар. Деньги на ее лечение собрали неравнодушные люди — 300 тысяч перевели за одни сутки сбора. Через 3 дня хаски отправят в Ревду в зоогостиницу.

В настоящее время полиция устанавливает личности живодеров, пишет «КП-Екатеринбург».

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#Екатерина Смирнова#Общество#Происшествия#Животные#ЧП#Живодер#Екатеринбург#Инцидент
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