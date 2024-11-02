Вылетели с трассы: два грузовика и автомобиль попали в ДТП на Пермском тракте

Posted 2 ноября, 07:38
Published 2 ноября, 07:38
Modified 2 ноября, 07:40
Updated 2 ноября, 07:40
55-летний водитель машины Scania двигался на небезопасной скорости и в какой-то момент врезался в Dongfeng, который находился на краю дороги и вытаскивал из кювета «ГАЗель».
Вследствие столкновения Dongfeng откинуло на ехавшую иномарку, рассказали в пресс-службе областной автоинспекции.
В результате ЧП умер водитель Scania. Другие водители травм не получили. Сообщается, что погибший вез груз из Перми.
Напомним, в октябре 2024 года под Нижним Тагилом из грузовика вылетели доски и попали под колеса транспорта, который ехал следом.