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Posted 2 ноября, 07:38

Published 2 ноября, 07:38

Modified 2 ноября, 07:40

Updated 2 ноября, 07:40

Вылетели с трассы: два грузовика и автомобиль попали в ДТП на Пермском тракте

Вылетели с трассы: два грузовика и автомобиль попали в ДТП на Пермском тракте

2 ноября 2024, 07:38
Фото: ГИБДД по Свердловской области.
Грузовики Scania и Dongfeng, а также легковая машина Kia Optima столкнулись на трассе Пермь — Екатеринбург. Один человек погиб. ДТП произошло ночью 2 ноября 2024 года.

55-летний водитель машины Scania двигался на небезопасной скорости и в какой-то момент врезался в Dongfeng, который находился на краю дороги и вытаскивал из кювета «ГАЗель».

Вследствие столкновения Dongfeng откинуло на ехавшую иномарку, рассказали в пресс-службе областной автоинспекции.

Фото: ГИБДД по Свердловской области

В результате ЧП умер водитель Scania. Другие водители травм не получили. Сообщается, что погибший вез груз из Перми.

Напомним, в октябре 2024 года под Нижним Тагилом из грузовика вылетели доски и попали под колеса транспорта, который ехал следом.

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