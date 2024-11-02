Японские ученые рассказали, как еда не дает создавать дефициты веществ

В результате анализа выяснили, что включение обогащенной пищи и БАДов в рацион первой группы способствовало поддержанию нормального уровня основных питательных веществ. В то же время у участников, не использовавших обогащенные продукты, чаще наблюдали дефициты витаминов и микроэлементов.