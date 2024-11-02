Японские ученые рассказали, как еда не дает создавать дефициты веществ

Posted 2 ноября, 03:00
Published 2 ноября, 03:00
Modified 2 ноября, 11:08
Updated 2 ноября, 11:08
Обогащенная пища представляет собой знакомые продукты с добавлением витаминов, минералов и полезных микроорганизмов, которые предполагается, оказывают положительное влияние на здоровье. Исследователи из Японии решили проверить эту гипотезу, пишет ИА RuNews24.ru.
В исследовании участвовали 392 человека, из которых 122 добровольца на протяжении минимум одного раза в четыре дня потребляли обогащенную пищу или биологически активные добавки (БАДы). Остальные участники придерживались обычного рациона.
В результате анализа выяснили, что включение обогащенной пищи и БАДов в рацион первой группы способствовало поддержанию нормального уровня основных питательных веществ. В то же время у участников, не использовавших обогащенные продукты, чаще наблюдали дефициты витаминов и микроэлементов.