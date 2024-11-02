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Posted 2 ноября, 13:50

Published 2 ноября, 13:50

Modified 2 ноября, 13:52

Updated 2 ноября, 13:52

Жители Артемовского отправлены под стражу по подозрению в убийстве мужчины

Жители Артемовского отправлены под стражу по подозрению в убийстве мужчины

2 ноября 2024, 13:50
Фото: 1MI.
Двух 18-летних молодых людей из Артемовского, обвиняемых в убийстве 31-летнего мужчины, отправили под стражу.

Решение о том, чтобы отправить обвиняемых в СИЗО, принял городской суд после рассмотрения ходатайства следователя, рассказал помощник главы областного Следкома Александр Шульга.

Сотрудники ведомства в настоящее время собирают доказательственную базу. Обоих арестантов отправят на психиатрическую экспертизу. Им грозит вплоть до пожизненного заключения.

Напомним, молодые люди обвиняются в жестоком убийстве местного жителя. Злоумышленники напали на него на улице ночью, когда тот возвращался домой после празднования дня рождения.

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