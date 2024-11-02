Жители Артемовского отправлены под стражу по подозрению в убийстве мужчины

Posted 2 ноября, 13:50
Published 2 ноября, 13:50
Modified 2 ноября, 13:52
Updated 2 ноября, 13:52
Решение о том, чтобы отправить обвиняемых в СИЗО, принял городской суд после рассмотрения ходатайства следователя, рассказал помощник главы областного Следкома Александр Шульга.
Сотрудники ведомства в настоящее время собирают доказательственную базу. Обоих арестантов отправят на психиатрическую экспертизу. Им грозит вплоть до пожизненного заключения.
Напомним, молодые люди обвиняются в жестоком убийстве местного жителя. Злоумышленники напали на него на улице ночью, когда тот возвращался домой после празднования дня рождения.