Жительницу Нижнего Тагила поймали с наркотиками в такси

Posted 2 ноября, 08:17
Published 2 ноября, 08:17
Modified 2 ноября, 08:17
Updated 2 ноября, 08:17
Женщина была задержана 23 октября в ходе оперативных мероприятий. Тагильчанка, по данным полиции, подозревалась в незаконном обороте наркотиков, сообщили в Линейном отделе полиции.
Когда подозреваемая увидела правоохранителей, то попыталась спрятать свертки в сидения. Однако при обыске незаконные вещества были найдены. Пассажирка тут же была задержана. Согласно исследованиям, обнаруженный наркотик оказался метадоном.
Известно, что в день, когда тагильчанку задержали, она распивала спиртное с друзьями. В какой-то момент женщина заказала наркотики через интернет и поехала забирать закладку. Потом она решила отправиться домой, но такси было остановлено.
Следствие установило, что женщина была ранее судима и употребляет наркотики уже в течение 10 лет. Она также стоит на учете у нарколога. В отношении женщины возбуждено уголовное дело. Она отпущена под подписку о невыезде.
Ранее стало известно, что трое жительниц Каменска-Уральского распространяли наркотики через интернет.