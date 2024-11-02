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Posted 2 ноября, 08:17

Published 2 ноября, 08:17

Modified 2 ноября, 08:17

Updated 2 ноября, 08:17

Жительницу Нижнего Тагила поймали с наркотиками в такси

Жительницу Нижнего Тагила поймали с наркотиками в такси

2 ноября 2024, 08:17
Фото: Изображение Midjourney.
45-летняя жительница Нижнего Тагила была задержана во время поездки на такси. При ней были обнаружены свертки с наркотиками.

Женщина была задержана 23 октября в ходе оперативных мероприятий. Тагильчанка, по данным полиции, подозревалась в незаконном обороте наркотиков, сообщили в Линейном отделе полиции.

Когда подозреваемая увидела правоохранителей, то попыталась спрятать свертки в сидения. Однако при обыске незаконные вещества были найдены. Пассажирка тут же была задержана. Согласно исследованиям, обнаруженный наркотик оказался метадоном.

Известно, что в день, когда тагильчанку задержали, она распивала спиртное с друзьями. В какой-то момент женщина заказала наркотики через интернет и поехала забирать закладку. Потом она решила отправиться домой, но такси было остановлено.

Следствие установило, что женщина была ранее судима и употребляет наркотики уже в течение 10 лет. Она также стоит на учете у нарколога. В отношении женщины возбуждено уголовное дело. Она отпущена под подписку о невыезде.

Ранее стало известно, что трое жительниц Каменска-Уральского распространяли наркотики через интернет.

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