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Posted 3 ноября, 09:11

Published 3 ноября, 09:11

Modified 3 ноября, 09:13

Updated 3 ноября, 09:13

Гололед образовался на дорогах Нижнего Тагила

Гололед 2.0. Жители Нижнего Тагила жалуются на скользкие дороги

3 ноября 2024, 09:11
Фото: 1MI.

Гололед образовался на дорогах Нижнего Тагила

С ночи 3 ноября в Нижнем Тагиле образовался гололед. В связи с этим жители жалуются на плохие дорожные условия.

Сложные погодные условия установились в регионе со 2 ноября. Вечерний снегопад усугубился порывами ветра до 25-28 метров в секунду.

В настоящее время МЧС рассылает предупреждения о гололедице и сильном ветре.

Водители Нижнего Тагила жалуются на скользкую дорогу.

Нужно было срочно доехать до работы: там ЧП, из-за сильного ветра снесло забор. На дорогах очень скользко — как пешеходам, так и водителям. Еще ветер настолько сильный, думал, меня укатит на льду куда-нибудь, — поделился с редакцией TagilCity.ru тагильчанин Денис.

В МУП «Тагилдорстрой» редакции TagilCity.ru сообщили, что дорожные рабочие производят отсыпку льда с применением пескосоляной смеси.

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#Юлия Мамонтова#Нижний Тагил#Эксклюзив#Свердловская область#Снег#Гололед#Ветер#Дорожники#Осень#Екатеринбург#МЧС
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