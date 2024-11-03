Гололед 2.0. Жители Нижнего Тагила жалуются на скользкие дороги

Гололед образовался на дорогах Нижнего Тагила

С ночи 3 ноября в Нижнем Тагиле образовался гололед. В связи с этим жители жалуются на плохие дорожные условия.

Сложные погодные условия установились в регионе со 2 ноября. Вечерний снегопад усугубился порывами ветра до 25-28 метров в секунду. В настоящее время МЧС рассылает предупреждения о гололедице и сильном ветре. Водители Нижнего Тагила жалуются на скользкую дорогу. Нужно было срочно доехать до работы: там ЧП, из-за сильного ветра снесло забор. На дорогах очень скользко — как пешеходам, так и водителям. Еще ветер настолько сильный, думал, меня укатит на льду куда-нибудь, — поделился с редакцией TagilCity.ru тагильчанин Денис. В МУП «Тагилдорстрой» редакции TagilCity.ru сообщили, что дорожные рабочие производят отсыпку льда с применением пескосоляной смеси. Читайте также: На борьбу с гололедом вышли дорожники в Нижнем Тагиле Не зима, но близко. Снежный фоторепортаж из центра Нижнего Тагила На Свердловскую область надвигается шквалистый ветер и сильный снег