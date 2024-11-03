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Posted 3 ноября, 05:43

Published 3 ноября, 05:43

Modified 3 ноября, 06:20

Updated 3 ноября, 06:20

Водитель иномарки погиб в ДТП с грузовиком на трассе в Свердловской области

Иномарка влетела в грузовик на трассе в Свердловской области

3 ноября 2024, 05:43
Фото: ГИБДД по Свердловской области.

Водитель иномарки погиб в ДТП с грузовиком на трассе в Свердловской области

Днем 2 ноября в районе 62 км автодороги «Серов- Североуральск-Ивдель» водитель иномарки не справилась с управлением и врезалась в грузовик, который ехал по встречной полосе. В итоге женщина скончалась.

По данным ГАИ, 47-летняя женщина ехала за рулем Kia Rio со стороны Североуральска. Она выбрала неверную скорость и в результате потеряла управление. Автомобиль в какой-то момент оказался на встречной полосе, по которой ехал грузовик.

В ГИБДД по Свердловской области сообщили, что погибшая являлась жительницей Краснотурьинска. Стаж ее вождения составляет 13 лет. За рулем грузовика ехал житель Североуральска со стажем вождения 18 лет. По его словам, он пытался уйти от столкновения, но у него не вышло.

Напомним, вечером 2 ноября под Нижним Тагилом случилось еще одно ДТП. Водитель иномарки не справился с управлением и оказался на встречной полосе. В результате столкновения с другим автомобилем пострадали четыре человека, в том числе 1,5-годовалый ребенок.

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