Иномарка влетела в грузовик на трассе в Свердловской области

Posted 3 ноября, 05:43
Published 3 ноября, 05:43
Modified 3 ноября, 06:20
Updated 3 ноября, 06:20
По данным ГАИ, 47-летняя женщина ехала за рулем Kia Rio со стороны Североуральска. Она выбрала неверную скорость и в результате потеряла управление. Автомобиль в какой-то момент оказался на встречной полосе, по которой ехал грузовик.
В ГИБДД по Свердловской области сообщили, что погибшая являлась жительницей Краснотурьинска. Стаж ее вождения составляет 13 лет. За рулем грузовика ехал житель Североуральска со стажем вождения 18 лет. По его словам, он пытался уйти от столкновения, но у него не вышло.
Напомним, вечером 2 ноября под Нижним Тагилом случилось еще одно ДТП. Водитель иномарки не справился с управлением и оказался на встречной полосе. В результате столкновения с другим автомобилем пострадали четыре человека, в том числе 1,5-годовалый ребенок.