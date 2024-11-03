Иномарка влетела в грузовик на трассе в Свердловской области

В ГИБДД по Свердловской области сообщили, что погибшая являлась жительницей Краснотурьинска. Стаж ее вождения составляет 13 лет. За рулем грузовика ехал житель Североуральска со стажем вождения 18 лет. По его словам, он пытался уйти от столкновения, но у него не вышло.