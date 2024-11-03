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Posted 3 ноября, 12:39

Published 3 ноября, 12:39

Modified 3 ноября, 12:39

Updated 3 ноября, 12:39

Иномарка влетела в микроавтобус с пассажирами в Екатеринбурге

Иномарка влетела в микроавтобус с пассажирами в Екатеринбурге

3 ноября 2024, 12:39
Фото: 1MI.
В Первоуральске иномарка протаранила автобус с пассажирами. Инцидент случился днем 3 ноября на перекрестке улиц Трубников и Гагарина.

40-летняя женщина за рулем Nissan решила проскочить перекресток на красный сигнал светофора. В результате она влетела в микроавтобус. В нем в момент случившегося находились семеро пассажиров.

Никто в результате случившегося не пострадал. Оба водителя в момент происшествия были трезвыми. По факту аварии проводится проверка, сообщили в ГИБДД по Свердловской области.

Напомним, в Верхотурье пешеход оказался под колесами катка. Он стоял на дороге в момент происшествия. Сам же водитель работал без прав.

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#Ирина Кирилова#ДТП#Водитель#Перекресток#Екатеринбург#Авария
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