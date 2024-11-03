Иномарка влетела в микроавтобус с пассажирами в Екатеринбурге

Posted 3 ноября, 12:39
Published 3 ноября, 12:39
Modified 3 ноября, 12:39
Updated 3 ноября, 12:39
40-летняя женщина за рулем Nissan решила проскочить перекресток на красный сигнал светофора. В результате она влетела в микроавтобус. В нем в момент случившегося находились семеро пассажиров.
Никто в результате случившегося не пострадал. Оба водителя в момент происшествия были трезвыми. По факту аварии проводится проверка, сообщили в ГИБДД по Свердловской области.
Напомним, в Верхотурье пешеход оказался под колесами катка. Он стоял на дороге в момент происшествия. Сам же водитель работал без прав.