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Posted 3 ноября, 09:20

Published 3 ноября, 09:20

Modified 3 ноября, 09:20

Updated 3 ноября, 09:20

Из-за нового налога в Свердловской области возможен рост цен на продукты

Из-за нового налога в Свердловской области возможен рост цен на продукты

3 ноября 2024, 09:20
Фото: 1MI.
В Свердловской области планируется ввести транспортный налог на маломощные автомобили. В связи с этим вырастут расходы на доставку, а они будут включаться в конечную цену товаров.

Об этом заявил экс-замминистра транспорта области Владимир Герасименко, пишет Ура.ру.

По его словам, больше половины перевозок осуществляются именно автотранспортом. В результате стоимость доставки будет закладываться в стоимость товаров. Это, по словам Герасименко, может привести к увеличению цен на продукты питания и социальные продукты. Он также напомнило действующих акцизах на топливо и при введении транспортного налога, по его мнению, налогообложение станет двойным.

Сильнее всего, по мнению Герасименко, страдать будут отдаленные населенные пункты, потому что туда невыгодно будет доставлять продукты.

Напомним, в поправки в закон о транспортном налоге в Свердловской области рассматриваются ЗакСо. Так, например, планируется возобновить взимание налога для маломощных автомобилей.

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#Ирина Кирилова#Цены#Свердловская область#Продукты#Стоимость#Подорожание#Екатеринбург
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