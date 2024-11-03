Из-за нового налога в Свердловской области возможен рост цен на продукты

Posted 3 ноября, 09:20
Published 3 ноября, 09:20
Modified 3 ноября, 09:20
Updated 3 ноября, 09:20
Об этом заявил экс-замминистра транспорта области Владимир Герасименко, пишет Ура.ру.
По его словам, больше половины перевозок осуществляются именно автотранспортом. В результате стоимость доставки будет закладываться в стоимость товаров. Это, по словам Герасименко, может привести к увеличению цен на продукты питания и социальные продукты. Он также напомнило действующих акцизах на топливо и при введении транспортного налога, по его мнению, налогообложение станет двойным.
Сильнее всего, по мнению Герасименко, страдать будут отдаленные населенные пункты, потому что туда невыгодно будет доставлять продукты.
Напомним, в поправки в закон о транспортном налоге в Свердловской области рассматриваются ЗакСо. Так, например, планируется возобновить взимание налога для маломощных автомобилей.