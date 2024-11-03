Из-за нового налога в Свердловской области возможен рост цен на продукты

По его словам, больше половины перевозок осуществляются именно автотранспортом. В результате стоимость доставки будет закладываться в стоимость товаров. Это, по словам Герасименко, может привести к увеличению цен на продукты питания и социальные продукты. Он также напомнило действующих акцизах на топливо и при введении транспортного налога, по его мнению, налогообложение станет двойным.