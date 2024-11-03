Охранники школ и детсадов в Свердловской области будут вооружены

Posted 3 ноября, 09:48
Published 3 ноября, 09:48
Modified 3 ноября, 09:48
Updated 3 ноября, 09:48
По словам главы Росстандарта Антона Шалаева, ведомство утвердило поправки к ГОСТ. Он рассказал «Известиям», что изменения начнут действовать с января 2025 года. Согласно поправкам, речь идет об организации постов охраны, пропускном режиме, а также обязанностях сотрудников ЧОП.
Также с 2025 года охранники некоторых учреждений должны будут иметь при себе документы о дополнительной физподготовке. При этом в обычных условиях при них должны быть наручники и резиновая дубинка.
Согласно нововведениям, режим охраны объектов будет усилен. Это должно быть прописано отдельно в договоре с ЧОП. В Росстандарте заявили, что это может касаться ситуаций о введении режима повышенной опасности. Это предполагает, что охранник должны иметь бронежилет, каски и оружие. Для последнего должна быть получена специальная лицензия.
Напомним, ранее стало известно о том, что в одном из детских садов в Екатеринбурге скончался охранник.