Охранники школ и детсадов в Свердловской области будут вооружены

Согласно нововведениям, режим охраны объектов будет усилен. Это должно быть прописано отдельно в договоре с ЧОП. В Росстандарте заявили, что это может касаться ситуаций о введении режима повышенной опасности. Это предполагает, что охранник должны иметь бронежилет, каски и оружие. Для последнего должна быть получена специальная лицензия.