Под Нижним Тагилом четыре человека оказались в больнице после ДТП из-за снегопада

Posted 3 ноября, 05:32
Published 3 ноября, 05:32
Modified 3 ноября, 06:19
Updated 3 ноября, 06:19
На 14-м километре Южного подъезда к Нижнему Тагилу вечером 2 ноября водитель Ford Focus стал виновником аварии. Он не смог справиться с управлением. Из-за этого автомобиль вылетел на встречную полосу, где столкнулся с Lada Granta.
В итоге четыре человека получили травмы. В их числе был и маленький ребенок. Все они были доставлены в городские больницы. В ГИБДД выяснили, что мать и сын получили тяжелые травмы по причине того, что не были пристегнуты.
Водитель иномарки имеет стаж управления автомобилем 10 лет. Он не смог пояснить, как так вышло. Однако сослался на плохое самочувствие, сообщили в ГИБДД по Свердловской области.
По факту аварии полиция уже начала проверку.
Напомним, на Пермском тракте в Свердловской области двое водителей грузовиков попали в ДТП. В результате столкновения они вылетели с дороги.