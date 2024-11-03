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Posted 3 ноября, 05:32

Published 3 ноября, 05:32

Modified 3 ноября, 06:19

Updated 3 ноября, 06:19

Четыре человека пострадали в ДТП под Нижним Тагилом

Под Нижним Тагилом четыре человека оказались в больнице после ДТП из-за снегопада

3 ноября 2024, 05:32
Фото: Центр защиты населения.

Четыре человека пострадали в ДТП под Нижним Тагилом

Четверо человек, в том числе 1,5-годовалый ребенок, пострадали в ДТП под Нижним Тагилом. Причиной стал снегопад.

На 14-м километре Южного подъезда к Нижнему Тагилу вечером 2 ноября водитель Ford Focus стал виновником аварии. Он не смог справиться с управлением. Из-за этого автомобиль вылетел на встречную полосу, где столкнулся с Lada Granta.

В итоге четыре человека получили травмы. В их числе был и маленький ребенок. Все они были доставлены в городские больницы. В ГИБДД выяснили, что мать и сын получили тяжелые травмы по причине того, что не были пристегнуты.

Фото: Центр защиты населения

Водитель иномарки имеет стаж управления автомобилем 10 лет. Он не смог пояснить, как так вышло. Однако сослался на плохое самочувствие, сообщили в ГИБДД по Свердловской области.

По факту аварии полиция уже начала проверку.

Напомним, на Пермском тракте в Свердловской области двое водителей грузовиков попали в ДТП. В результате столкновения они вылетели с дороги.

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