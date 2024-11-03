Росприроднадзор массово проверяет предприятия-загрязнители в Нижнем Тагиле

Posted 3 ноября, 09:36
Published 3 ноября, 09:36
Modified 3 ноября, 09:36
Updated 3 ноября, 09:36
В числе мер — сокращение времени работы оборудования, а также прекращение работы на некоторых из участков.
Уже были проверены ООО «Новатор», ООО «Уральский завод пластификаторов», ОАО «Высокогорский горно-обогатительный комбинат».
Напомним, ранее в Нижнем Тагиле ЕВРАЗ НТМК получил предостережения от надзорных ведомств. Завод загрязнял воду, воздух и передавал недостоверные данные об объемах выбросов.