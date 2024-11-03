tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 3 ноября, 09:36

Published 3 ноября, 09:36

Modified 3 ноября, 09:36

Updated 3 ноября, 09:36

Росприроднадзор массово проверяет предприятия-загрязнители в Нижнем Тагиле

Росприроднадзор массово проверяет предприятия-загрязнители в Нижнем Тагиле

3 ноября 2024, 09:36
Фото: Изображение Midjourney.
В Нижнем Тагиле Росприроднадзор проверяет предприятия, имеющие объекты оказывающие негативное влияние на окружающую среду. По данным Уральского управления, должны были быть предприняты меры по снижению выбросов.

В числе мер — сокращение времени работы оборудования, а также прекращение работы на некоторых из участков.

Уже были проверены ООО «Новатор», ООО «Уральский завод пластификаторов», ОАО «Высокогорский горно-обогатительный комбинат».

Напомним, ранее в Нижнем Тагиле ЕВРАЗ НТМК получил предостережения от надзорных ведомств. Завод загрязнял воду, воздух и передавал недостоверные данные об объемах выбросов.

«Люди встревожены»: экс-депутат гордумы Тагила пожаловался на выбросы ЕВРАЗ НТМК
Узнать подробнее
«Люди встревожены»: экс-депутат гордумы Тагила пожаловался на выбросы ЕВРАЗ НТМК
Узнать подробнее
#Ирина Кирилова#Экология#Проверка#Свердловская область#Воздух#Предприятие#Екатеринбург
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 (3435) 49-93-34 или +7 915 019-92-61

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика