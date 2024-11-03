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Posted 3 ноября, 11:39

Published 3 ноября, 11:39

Modified 3 ноября, 11:39

Updated 3 ноября, 11:39

РЖД обвинили в загрязнении реки в Нижнем Тагиле отработанными шпалами

РЖД обвинили в загрязнении реки в Нижнем Тагиле отработанными шпалами

3 ноября 2024, 11:39
Фото: 1MI.
Уральское управление Росприроднадзора провело проверку реки Вязовка после обращения о возможном нарушении закона при обращении с промышленными отходами. В частности, внимание ведомства привлекли работы РЖД в районе улицы Юбилейная.

Согласно материалам проверки, информация о загрязнении была подтверждена. Так, деревянные шпалы, обработанные антисептиком, оказались в реке Вязовка после окончания работ. Обнаружены они были в районе улицы Юбилейной.

В этих действиях Росприроднадзор усмотрел нарушение статьи КоАП о несоблюдении требований в области охраны окружающей среды при обращении с отходами. Также РЖД получили предостережение.

Напомним, ранее стало известно, что Росприроднадзор проводит проверки на предприятиях Нижнего Тагила.

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#Ирина Кирилова#Нижний Тагил#Экология#Проверка#Нарушение#РЖД#Росприроднадзор#Екатеринбург
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