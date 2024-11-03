РЖД обвинили в загрязнении реки в Нижнем Тагиле отработанными шпалами

Posted 3 ноября, 11:39
Published 3 ноября, 11:39
Modified 3 ноября, 11:39
Updated 3 ноября, 11:39
Согласно материалам проверки, информация о загрязнении была подтверждена. Так, деревянные шпалы, обработанные антисептиком, оказались в реке Вязовка после окончания работ. Обнаружены они были в районе улицы Юбилейной.
В этих действиях Росприроднадзор усмотрел нарушение статьи КоАП о несоблюдении требований в области охраны окружающей среды при обращении с отходами. Также РЖД получили предостережение.
Напомним, ранее стало известно, что Росприроднадзор проводит проверки на предприятиях Нижнего Тагила.