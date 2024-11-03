Штормовые ветра и гололед накрыли Свердловскую область

4 и 5 ноября осадков практически не ожидается. Однако прогнозируются небольшие заморозки. Погода также будет облачной. Ветреная погода сохранится. Ожидается, что порывы ветра составят 6-11 метров в секунду. Температура воздуха в ночное время будет достигать -7 градусов, а в дневное от 0 до -5.