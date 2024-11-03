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Posted 3 ноября, 05:19

Published 3 ноября, 05:19

Modified 3 ноября, 05:19

Updated 3 ноября, 05:19

Штормовые ветра и гололед накрыли Свердловскую область

Штормовые ветра и гололед накрыли Свердловскую область

3 ноября 2024, 05:19
Фото: 1MI.
В Свердловской области 3 ноября ожидаются очень сильные снегопады, гололед, а также ветра с порывами до 25-28 метров в секунду. Такое предупреждение выпустило региональное МЧС.

Согласно прогнозу Уральского гидрометцентра, 3 ноября ожидается облачная погода. Местами пройдет снег или снег с дождем. Температура воздуха в дневное время составит от -3 до +2 градусов.

4 и 5 ноября осадков практически не ожидается. Однако прогнозируются небольшие заморозки. Погода также будет облачной. Ветреная погода сохранится. Ожидается, что порывы ветра составят 6-11 метров в секунду. Температура воздуха в ночное время будет достигать -7 градусов, а в дневное от 0 до -5.

Напомним, накануне в Свердловской области выпал снег. Некоторые трассы замело снегом. Также в ГИБДД предупреждали о гололедице. TagilCity.ru также сделал фоторепортаж из центра города. Посмотрите, как это было.

На Свердловскую область надвигается шквалистый ветер и сильный снег
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#Ирина Кирилова#Эксклюзив#Свердловская область#Снег#Погода#Ветер#Прогноз погоды#Синоптики#Природа#Екатеринбург
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