Штормовые ветра и гололед накрыли Свердловскую область

Posted 3 ноября, 05:19
Published 3 ноября, 05:19
Modified 3 ноября, 05:19
Updated 3 ноября, 05:19
Согласно прогнозу Уральского гидрометцентра, 3 ноября ожидается облачная погода. Местами пройдет снег или снег с дождем. Температура воздуха в дневное время составит от -3 до +2 градусов.
4 и 5 ноября осадков практически не ожидается. Однако прогнозируются небольшие заморозки. Погода также будет облачной. Ветреная погода сохранится. Ожидается, что порывы ветра составят 6-11 метров в секунду. Температура воздуха в ночное время будет достигать -7 градусов, а в дневное от 0 до -5.
Напомним, накануне в Свердловской области выпал снег. Некоторые трассы замело снегом. Также в ГИБДД предупреждали о гололедице. TagilCity.ru также сделал фоторепортаж из центра города. Посмотрите, как это было.