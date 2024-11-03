«Тагилводку» выставили на продажу за 100 млн рублей

Posted 3 ноября, 10:47
Published 3 ноября, 10:47
Modified 3 ноября, 10:47
Updated 3 ноября, 10:47
Располагается завод на улице Индустриальная, 1. Общая площадь составляет 7,5 тысячи квадратных метров. На этой территории располагаются 4 здания — основное производство, помещение для хранения спиртосодержащей продукции, офисное здание и холодный склад. Имеется также возможность организации ликеро-водочного производства.
У предприятия уже сформирован уставной капитал, чтобы получить лицензию.
Предприятие основано в Демидовские времена с многолетней историей производства алкоголя, — сообщается объявлении на одном из популярных сайтов.
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