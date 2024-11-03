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Posted 3 ноября, 10:47

Published 3 ноября, 10:47

Modified 3 ноября, 10:47

Updated 3 ноября, 10:47

«Тагилводку» выставили на продажу за 100 млн рублей

«Тагилводку» выставили на продажу за 100 млн рублей

3 ноября 2024, 10:47
Фото: Авито.
В Нижнем Тагиле выставлен на продажу завод по производству водки. У предприятия также действует лицензия на производство и поставку лосьонов до 2029 года.

Располагается завод на улице Индустриальная, 1. Общая площадь составляет 7,5 тысячи квадратных метров. На этой территории располагаются 4 здания — основное производство, помещение для хранения спиртосодержащей продукции, офисное здание и холодный склад. Имеется также возможность организации ликеро-водочного производства.

У предприятия уже сформирован уставной капитал, чтобы получить лицензию.

Предприятие основано в Демидовские времена с многолетней историей производства алкоголя, — сообщается объявлении на одном из популярных сайтов.

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#Ирина Кирилова#Экономика#Нижний Тагил#Эксклюзив#Завод#Предприятие#Продажа#Екатеринбург
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