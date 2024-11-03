«Тагилводку» выставили на продажу за 100 млн рублей

В Нижнем Тагиле выставлен на продажу завод по производству водки. У предприятия также действует лицензия на производство и поставку лосьонов до 2029 года.

Располагается завод на улице Индустриальная, 1. Общая площадь составляет 7,5 тысячи квадратных метров. На этой территории располагаются 4 здания — основное производство, помещение для хранения спиртосодержащей продукции, офисное здание и холодный склад. Имеется также возможность организации ликеро-водочного производства. У предприятия уже сформирован уставной капитал, чтобы получить лицензию. Предприятие основано в Демидовские времена с многолетней историей производства алкоголя, — сообщается объявлении на одном из популярных сайтов. Ранее в Екатеринбурге выставили на продажу оздоровительный центр за 150 млн рублей. 69-летний автомобиль ГАЗ «Победа» продается в Сысерти за миллион рублей Узнать подробнее