В Екатеринбурге мужчина напал на подростка в автобусе

Posted 3 ноября, 08:17
Published 3 ноября, 08:17
Modified 3 ноября, 08:17
Updated 3 ноября, 08:17
Окончилась ситуация тем, что компания из нескольких подростков оскорбила кондуктора, но последняя высказалась некорректно про маму одного из детей, сообщает Telegram-канал «Бандитский центр».
Напомним, ранее в автобусах Екатеринбурга появился новый способ оплаты поездок. Теперь пассажиры при оплате QR-кодом могут сэкономить 13 рублей. Изначально на предоставление скидки для пассажиров согласились не все перевозчики, но затем нововведения были введены везде.