В Екатеринбурге мужчина напал на подростка в автобусе

Напомним, ранее в автобусах Екатеринбурга появился новый способ оплаты поездок. Теперь пассажиры при оплате QR-кодом могут сэкономить 13 рублей. Изначально на предоставление скидки для пассажиров согласились не все перевозчики, но затем нововведения были введены везде.