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Posted 3 ноября, 08:17

Published 3 ноября, 08:17

Modified 3 ноября, 08:17

Updated 3 ноября, 08:17

В Екатеринбурге мужчина напал на подростка в автобусе

В Екатеринбурге мужчина напал на подростка в автобусе

3 ноября 2024, 08:17
Фото: tagilcity.ru.
В Екатеринбурге в автобусе по маршруту №42 мужчина напал на подростка. Причиной стало то, что пострадавший отказывался оплачивать поездку из-за отсутствия QR-кода.

Окончилась ситуация тем, что компания из нескольких подростков оскорбила кондуктора, но последняя высказалась некорректно про маму одного из детей, сообщает Telegram-канал «Бандитский центр».

Напомним, ранее в автобусах Екатеринбурга появился новый способ оплаты поездок. Теперь пассажиры при оплате QR-кодом могут сэкономить 13 рублей. Изначально на предоставление скидки для пассажиров согласились не все перевозчики, но затем нововведения были введены везде.

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#Ирина Кирилова#Екатеринбург
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