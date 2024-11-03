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Posted 3 ноября, 12:02

Published 3 ноября, 12:02

Modified 3 ноября, 12:02

Updated 3 ноября, 12:02

В Екатеринбурге шестиклассница соврала заводчанину о совершеннолетии и забеременела

В Екатеринбурге шестиклассница соврала заводчанину о совершеннолетии и забеременела

3 ноября 2024, 12:02
Фото: 1MI.
14-летняя девочка в Екатеринбурге соврала молодому человеку о том, что ей есть 18 лет. В результате между ними состоялась интимная связь. Девочка впоследствии забеременела.

Сам мужчина работает на заводе. Ему 21 год, сообщает Ура.ру со ссылкой на собственный источник.

Он сообщил, что о беременности школьница рассказала врачам. С молодым человеком она познакомилась в социальных сетях весной. Она ему сказала, что уже совершеннолетняя, а он не стал проверять ее слова. Интимная связь была у них по обоюдному согласию.

Теперь молодой человек находится под подпиской о невыезде.

Ранее житель Нижнего Тагила был обвинен в изнасиловании и убийстве 11-летней девочки. Мужчина находится под арестом.

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#Ирина Кирилова#Общество#Происшествия#Дети#Школа#Криминал#Изнасилование#Екатеринбург
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