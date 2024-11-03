В Екатеринбурге шестиклассница соврала заводчанину о совершеннолетии и забеременела

Posted 3 ноября, 12:02
Published 3 ноября, 12:02
Modified 3 ноября, 12:02
Updated 3 ноября, 12:02
Сам мужчина работает на заводе. Ему 21 год, сообщает Ура.ру со ссылкой на собственный источник.
Он сообщил, что о беременности школьница рассказала врачам. С молодым человеком она познакомилась в социальных сетях весной. Она ему сказала, что уже совершеннолетняя, а он не стал проверять ее слова. Интимная связь была у них по обоюдному согласию.
Теперь молодой человек находится под подпиской о невыезде.
Ранее житель Нижнего Тагила был обвинен в изнасиловании и убийстве 11-летней девочки. Мужчина находится под арестом.