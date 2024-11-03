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Posted 3 ноября, 08:30

Published 3 ноября, 08:30

Modified 3 ноября, 08:30

Updated 3 ноября, 08:30

В Нижнем Тагиле с начала года почти на 10% выросла преступность

В Нижнем Тагиле с начала года почти на 10% выросла преступность

3 ноября 2024, 08:30
Фото: 1MI.
В Нижнем Тагиле с начала 2024 года отмечается рост преступности. Показатель превысил данные прошлого года на 8,8%.

Так, за 9 месяцев 2024 года в городе совершено 4330 преступлений. При этом за тот-же период прошлого года эта цифра составила 3981. Однако выросла раскрываемость. В текущем году она составила 71,3% против 67,7% в прошлом, сообщает член общественного совета при МВД Леонид Мартюшев.

Согласно статистике 37,5% от всех преступлений в Нижнем Тагиле и пригороде — дистанционные. В прошлом году было совершено 1281 преступление. Однако в этом их число возросло до 1624. Чаще всего на уловки мошенников попадаются граждане от 18 до 50 лет.

Ранее ГУ МВД по Свердловской области сообщало, что число онлайн-преступлений в целом по региону выросло на 30%.

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