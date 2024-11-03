В Нижнем Тагиле с начала года почти на 10% выросла преступность

Posted 3 ноября, 08:30
Published 3 ноября, 08:30
Modified 3 ноября, 08:30
Updated 3 ноября, 08:30
Так, за 9 месяцев 2024 года в городе совершено 4330 преступлений. При этом за тот-же период прошлого года эта цифра составила 3981. Однако выросла раскрываемость. В текущем году она составила 71,3% против 67,7% в прошлом, сообщает член общественного совета при МВД Леонид Мартюшев.
Согласно статистике 37,5% от всех преступлений в Нижнем Тагиле и пригороде — дистанционные. В прошлом году было совершено 1281 преступление. Однако в этом их число возросло до 1624. Чаще всего на уловки мошенников попадаются граждане от 18 до 50 лет.
Ранее ГУ МВД по Свердловской области сообщало, что число онлайн-преступлений в целом по региону выросло на 30%.