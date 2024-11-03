В Нижнем Тагиле с начала года почти на 10% выросла преступность

Согласно статистике 37,5% от всех преступлений в Нижнем Тагиле и пригороде — дистанционные. В прошлом году было совершено 1281 преступление. Однако в этом их число возросло до 1624. Чаще всего на уловки мошенников попадаются граждане от 18 до 50 лет.