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Posted 3 ноября, 10:09

Published 3 ноября, 10:09

Modified 3 ноября, 10:09

Updated 3 ноября, 10:09

В Верхотурье пешеход получил перелом из-за ДТП с катком

В Верхотурье пешеход попал под колеса катка. Он стоял на дороге

3 ноября 2024, 10:09
Фото: ГИБДД по Свердловской области.

В Верхотурье пешеход получил перелом из-за ДТП с катком

Водитель катка в Верхотурье наехал на пешехода, стоящего на дороге. Инцидент случился днем 1 ноября на улице Комсомольская, 24.

Пострадавший мужчина получил перелом пальца. Его доставили в больницу. В ГИБДД по Свердловской области сообщили, что водитель работал без прав.

Он в момент аварии был трезв. Сразу после прибытия сотрудников ГИБДД он прошел проверку. Теперь водителю и его работодателю грозят штрафы за управление транспортом без прав.

Также протокол выписан и организации, так как она допустила к работе водителя без прав. Сам же пешеход тоже получил протокол, так как создавал помеху для движения транспорта.

Напомним, 2 ноября в Свердловской области иномарка влетела в грузовик. В результате женщина-водитель скончалась.

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