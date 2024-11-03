В Верхотурье пешеход попал под колеса катка. Он стоял на дороге

Posted 3 ноября, 10:09
Published 3 ноября, 10:09
Modified 3 ноября, 10:09
Updated 3 ноября, 10:09
Пострадавший мужчина получил перелом пальца. Его доставили в больницу. В ГИБДД по Свердловской области сообщили, что водитель работал без прав.
Он в момент аварии был трезв. Сразу после прибытия сотрудников ГИБДД он прошел проверку. Теперь водителю и его работодателю грозят штрафы за управление транспортом без прав.
Также протокол выписан и организации, так как она допустила к работе водителя без прав. Сам же пешеход тоже получил протокол, так как создавал помеху для движения транспорта.
Напомним, 2 ноября в Свердловской области иномарка влетела в грузовик. В результате женщина-водитель скончалась.