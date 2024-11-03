Ювелир из Екатеринбурга поборется за 5 млн рублей в шоу на СТС

Posted 3 ноября, 07:21
Published 3 ноября, 07:21
Modified 3 ноября, 07:21
Updated 3 ноября, 07:21
По словам Даниила, до участия в шоу он был на грани выгорания. Однако после него он взглянул на жизнь иначе. Также мужчина рассказал, что шоу положительно повлияло на его семью. Они за него болеют и гордятся им.
В самом начале, по словам екатеринбуржца, его напугала большая трасса. Он шутит, что мимолетно у него промелькнуло желание вернуться домой, но он этого не сделал, так как рядом была его семья, поддерживающая его.
Выпуск шоу с уральцем выйдет на СТС 3 ноября.
Ранее четверо уральцев решили отправиться на шоу «Остров сокровищ. Знаки судьбы», которое будет сниматься в Таиланде. Они поборются за 10 млн рублей.