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Posted 3 ноября, 07:21

Published 3 ноября, 07:21

Modified 3 ноября, 07:21

Updated 3 ноября, 07:21

Ювелир из Екатеринбурга поборется за 5 млн рублей в шоу на СТС

Ювелир из Екатеринбурга поборется за 5 млн рублей в шоу на СТС

3 ноября 2024, 07:21
Фото: телеканал СТС.
Ювелир из Екатеринбурга Даниил Абдурахманов решил побороться за 5 млн рублей в шоу «Суперниндзя» на СТС. Мужчина планирует потратить эти деньги на развитие мастерской.

По словам Даниила, до участия в шоу он был на грани выгорания. Однако после него он взглянул на жизнь иначе. Также мужчина рассказал, что шоу положительно повлияло на его семью. Они за него болеют и гордятся им.

В самом начале, по словам екатеринбуржца, его напугала большая трасса. Он шутит, что мимолетно у него промелькнуло желание вернуться домой, но он этого не сделал, так как рядом была его семья, поддерживающая его.

Выпуск шоу с уральцем выйдет на СТС 3 ноября.

Ранее четверо уральцев решили отправиться на шоу «Остров сокровищ. Знаки судьбы», которое будет сниматься в Таиланде. Они поборются за 10 млн рублей.

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