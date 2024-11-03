Жителей Екатеринбурга планируется освободить от турналога в своем городе

Posted 3 ноября, 11:22
Published 3 ноября, 11:22
Modified 3 ноября, 11:22
Updated 3 ноября, 11:22
Так, жители города, которые захотят снять в отеле номер, не будут платить налог. Также как и дети до 18 лет, сообщили в пресс-службе горадминистрации.
При этом турсбор будет включен в стоимость номера в отеле. Платить туристам придется в Екатеринбурге, Первоуральске, Верхней Пышме, Невьянске, Заречном, Сысерти, Арамиле, Белоярском, Ревде, Дегтярске, Березовском и Среднеуральске.
Ранее депутаты городской думы Нижнего Тагила не поддержали введение туристического сбора.