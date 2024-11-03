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Posted 3 ноября, 11:22

Published 3 ноября, 11:22

Modified 3 ноября, 11:22

Updated 3 ноября, 11:22

Жителей Екатеринбурга планируется освободить от турналога в своем городе

Жителей Екатеринбурга планируется освободить от турналога в своем городе

3 ноября 2024, 11:22
Фото: Изображение Midjourney.
Жителей Екатеринбурга освободят от оплаты туристического налога. Также платить не придется льготным категориям граждан. Такие решения были приняты на заседании рабочей группы по вопросу введения турсбора в мэрии Екатеринбурга.

Так, жители города, которые захотят снять в отеле номер, не будут платить налог. Также как и дети до 18 лет, сообщили в пресс-службе горадминистрации.

При этом турсбор будет включен в стоимость номера в отеле. Платить туристам придется в Екатеринбурге, Первоуральске, Верхней Пышме, Невьянске, Заречном, Сысерти, Арамиле, Белоярском, Ревде, Дегтярске, Березовском и Среднеуральске.

Ранее депутаты городской думы Нижнего Тагила не поддержали введение туристического сбора.

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#Ирина Кирилова#Общество#Экономика#Налоги#Екатеринбург#Туристический сбор
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