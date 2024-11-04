Астролог рассказала, какие дела можно и нельзя делать в Ретроградный Меркурий

Астролог Мария Кучма рассказала о Ретроградном Меркурии, который придет 25 ноября и будет продолжаться до 16 декабря 2024 года. Самые напряженные дни — 25 и 26 ноября, а также 15 и 16 декабря.

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