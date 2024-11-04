Астролог рассказала, какие дела можно и нельзя делать в Ретроградный Меркурий

Posted 4 ноября, 08:34
Published 4 ноября, 08:34
Modified 4 ноября, 08:36
Updated 4 ноября, 08:36
В вышеуказанные дни астролог не рекомендует проводить переговоры, делать крупные покупки, вступать в конфликты, принимать серьезные решения, устраиваться на работу или увольняться, а также подписывать важные документы.
При этом в период Ретроградного Меркурия можно заниматься делами, связанными с работой.
Рекомендуется завершать старые дела, исправлять документы, выезжать куда-либо заранее, осторожнее обращаться с техникой и телефонами, соблюдать осторожность в отношении мошенников, — рассказала TagilCity.ru Мария Кучма.
Напомним, в мае 2024 года в Екатеринбурге была открыта вакансия астролога, которому предлагалась зарплата до 150 тысяч рублей.