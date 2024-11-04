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Posted 4 ноября, 08:34

Published 4 ноября, 08:34

Modified 4 ноября, 08:36

Updated 4 ноября, 08:36

Астролог рассказала, какие дела можно и нельзя делать в Ретроградный Меркурий

Астролог рассказала, какие дела можно и нельзя делать в Ретроградный Меркурий

4 ноября 2024, 08:34
Фото: Изображение Midjourney.
Астролог Мария Кучма рассказала о Ретроградном Меркурии, который придет 25 ноября и будет продолжаться до 16 декабря 2024 года. Самые напряженные дни — 25 и 26 ноября, а также 15 и 16 декабря.

В вышеуказанные дни астролог не рекомендует проводить переговоры, делать крупные покупки, вступать в конфликты, принимать серьезные решения, устраиваться на работу или увольняться, а также подписывать важные документы.

При этом в период Ретроградного Меркурия можно заниматься делами, связанными с работой.

Рекомендуется завершать старые дела, исправлять документы, выезжать куда-либо заранее, осторожнее обращаться с техникой и телефонами, соблюдать осторожность в отношении мошенников, — рассказала TagilCity.ru Мария Кучма.

Напомним, в мае 2024 года в Екатеринбурге была открыта вакансия астролога, которому предлагалась зарплата до 150 тысяч рублей.

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#Елизавета Зиборова#Зарплата#Прогноз#Развлечения#Конфликты#Екатеринбург#Астролог#Астрология#Ретроградный меркурий
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