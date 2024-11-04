Автомобиль вылетел на тротуар и врезался в забор на перекрестке в Екатеринбурге

Posted 4 ноября, 12:30
Published 4 ноября, 12:30
Modified 4 ноября, 12:32
Updated 4 ноября, 12:32
Сообщается, что автомобиль, ехавший по проезжей части, в какой-то момент вылетел на тротуар и въехал в забор, рассказали в Telegram-канале «Злой Екатеринбург».
Пострадавших в результате ДТП нет. Известно, что на место происшествия приезжали пожарные и автоинспекторы.
Напомним, 4 ноября 2024 года на Серовском тракте грузовая машина оказалась в кювете из-за того, что водитель ехал на большой скорости и не справился с управлением.
Пострадавших нет.