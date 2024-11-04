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Posted 4 ноября, 12:30

Published 4 ноября, 12:30

Modified 4 ноября, 12:32

Updated 4 ноября, 12:32

Автомобиль вылетел на тротуар и врезался в забор на перекрестке в Екатеринбурге

Автомобиль вылетел на тротуар и врезался в забор на перекрестке в Екатеринбурге

4 ноября 2024, 12:30
Фото: Telegram-канал «Злой Екатеринбург».
В Екатеринбурге автомобиль попал в ДТП на перекрестке улиц Малышева — Восточная. Авария произошла 4 ноября 2024 года.

Сообщается, что автомобиль, ехавший по проезжей части, в какой-то момент вылетел на тротуар и въехал в забор, рассказали в Telegram-канале «Злой Екатеринбург».

Пострадавших в результате ДТП нет. Известно, что на место происшествия приезжали пожарные и автоинспекторы.

Напомним, 4 ноября 2024 года на Серовском тракте грузовая машина оказалась в кювете из-за того, что водитель ехал на большой скорости и не справился с управлением.
Пострадавших нет.

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