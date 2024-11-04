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Posted 4 ноября, 05:25

Published 4 ноября, 05:25

Modified 4 ноября, 05:57

Updated 4 ноября, 05:57

Четыре человека скончались в ДТП в Свердловской области за сутки

Четыре человека скончались в ДТП в Свердловской области за сутки

4 ноября 2024, 05:25
Фото: 1MI.
В Свердловской области четыре человека скончались в результате ДТП 2 ноября 2024 года.

Чаще всего аварии происходили из-за небезопасной скорости во время неблагоприятных погодных условий и плохого состояния дорог, а также из-за невнимательности за рулем, рассказали в пресс-службе областного ГИБДД.

Кроме погибших также пострадали 13 человек, один из которых — ребенок полутора лет. Автоинспекторы напоминают водителям и пешеходам о том, что необходимо соблюдать ПДД.

Напомним, 2 ноября 2024 года на трассе Серов — Ивдель женщина, управлявшая иномаркой, влетела в грузовик. В результате свердловчанка скончалась.

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