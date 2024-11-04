Четыре человека скончались в ДТП в Свердловской области за сутки

Posted 4 ноября, 05:25
Published 4 ноября, 05:25
Modified 4 ноября, 05:57
Updated 4 ноября, 05:57
Чаще всего аварии происходили из-за небезопасной скорости во время неблагоприятных погодных условий и плохого состояния дорог, а также из-за невнимательности за рулем, рассказали в пресс-службе областного ГИБДД.
Кроме погибших также пострадали 13 человек, один из которых — ребенок полутора лет. Автоинспекторы напоминают водителям и пешеходам о том, что необходимо соблюдать ПДД.
Напомним, 2 ноября 2024 года на трассе Серов — Ивдель женщина, управлявшая иномаркой, влетела в грузовик. В результате свердловчанка скончалась.