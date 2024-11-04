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Posted 4 ноября, 11:43

Published 4 ноября, 11:43

Modified 4 ноября, 11:45

Updated 4 ноября, 11:45

Фура съехала в кювет на трассе под Карпинском

Фура съехала в кювет на трассе под Карпинском

4 ноября 2024, 11:43
Фото: 1MI.
Грузовик оказался в кювете на Серовском тракте под Карпинском. ДТП случилось 4 ноября 2024 года.

Сообщается, что водитель грузовика ехал на небезопасной скорости. В какой-то момент он потерял контроль, вследствие чего транспорт оказался в кювете, рассказали в пресс-службе региональной автоинспекции.

Пострадавших в дорожном происшествии нет.

Напомним, 2 ноября 2024 года в Свердловской области в результате дорожных аварий погибли четыре человека и 13 человек пострадали. ДТП в эти сутки случались чаще всего из-за неосторожного вождения.

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