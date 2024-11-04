Фура съехала в кювет на трассе под Карпинском

Posted 4 ноября, 11:43
Published 4 ноября, 11:43
Modified 4 ноября, 11:45
Updated 4 ноября, 11:45
Сообщается, что водитель грузовика ехал на небезопасной скорости. В какой-то момент он потерял контроль, вследствие чего транспорт оказался в кювете, рассказали в пресс-службе региональной автоинспекции.
Пострадавших в дорожном происшествии нет.
Напомним, 2 ноября 2024 года в Свердловской области в результате дорожных аварий погибли четыре человека и 13 человек пострадали. ДТП в эти сутки случались чаще всего из-за неосторожного вождения.