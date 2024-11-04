Крестный ход, загрязнение реки, продажа «Тагилводки», рост преступности и ураган

Posted 4 ноября, 16:56
Published 4 ноября, 16:56
Modified 4 ноября, 16:58
Updated 4 ноября, 16:58
В уральской столице в День народного единства и праздник иконы Казанской Божией Матери прошел большой крестный ход. Его возглавил митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений. Он поздравил горожан с праздниками и отметил, что в сегодняшнее непростое время нужно объединяться, отстаивать традиционные ценности и воспитывать молодое поколение в духе христианской морали.
Компания РЖД загрязняла тагильские реки, сообщили в Росприроднадзоре. Инспекторы обнаружили в реке Вяземка в районе улицы Юбилейной старые деревянные шпалы, пропитанные антисептиком. Железнодорожники получили предостережение надзорного ведомства.
Предприятие «Тагилводка» продадут за 100 млн рублей — объявление о реализации завода появилось в интернете. Его общая площадь — около 7,5 тысяч кв. м. На этой территории размещаются цеха, склады и офисное здание. «Тагилводка» — одно из старейших производств в Тагиле, основанное еще во времена фабрикантов Демидовых.
В Нижнем Тагиле быстрыми темпами растет преступность. Так, с начала года количество совершенных правонарушений увеличилось почти на 10%. Вместе с тем растет и раскрываемость. Почти 40% всех преступлений совершается через интернет. От рук мошенников пострадали 1624 человека.
В Нижнем Тагиле в праздничные дни разгулялся ветер. Шторм был настолько мощный, что повредил балкон на одной из многоэтажек в Приречном районе, а на улице Оплетина на Вые упало дерево. Никто не пострадал, однако рухнувший столб повредил провода и оставил жителей без электричества.