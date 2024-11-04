Крестный ход, загрязнение реки, продажа «Тагилводки», рост преступности и ураган

В уральской столице в День народного единства и праздник иконы Казанской Божией Матери прошел большой крестный ход. Его возглавил митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений. Он поздравил горожан с праздниками и отметил, что в сегодняшнее непростое время нужно объединяться, отстаивать традиционные ценности и воспитывать молодое поколение в духе христианской морали.