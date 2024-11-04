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Posted 4 ноября, 07:41

Published 4 ноября, 07:41

Modified 4 ноября, 07:43

Updated 4 ноября, 07:43

Руководство ЕВРАЗ ВГОКа в Качканаре уволено из-за смертей рабочих

Руководство ЕВРАЗ ВГОКа в Качканаре уволено из-за смертей рабочих

4 ноября 2024, 07:41
Фото: Изображение Midjourney.
В Качканаре на ВГОКе были уволены начальник Александр Принев и руководитель рудоуправления Игорь Цветков. Снять их с должностей было решено из-за гибели сотрудников.

По словам президента компании ЕВРАЗ Алексея Иванова, решение об увольнении руководства было обосновано итогами расследования гибели помощника машиниста экскаватора, которая случилась в августе 2024 года, рассказали в информканале дирекции по логистике и СМИ компании.

Иванов рассказал, что данное происшествие стало третьим смертельным происшествием в текущем году. Происшествия случаются из-за несоблюдения техники безопасности. Кроме Принева и Цветкова также уволили мастера участка.

Сообщается, что машиниста и руководителя охраны труда понизили в должности, а энергетику объявили выговор и лишили премии.

Напомним, в октябре 2024 года случилось еще одно происшествие на предприятии, которое стало смертельным для горного мастера и помощника машиниста экскаватора. Рабочие находились в машине «УАЗ-Патриот». В этот момент их раздавил самосвал «БелАЗ».

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