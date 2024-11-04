Руководство ЕВРАЗ ВГОКа в Качканаре уволено из-за смертей рабочих

Напомним, в октябре 2024 года случилось еще одно происшествие на предприятии, которое стало смертельным для горного мастера и помощника машиниста экскаватора. Рабочие находились в машине «УАЗ-Патриот». В этот момент их раздавил самосвал «БелАЗ».