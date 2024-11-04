Руководство ЕВРАЗ ВГОКа в Качканаре уволено из-за смертей рабочих

Posted 4 ноября, 07:41
Published 4 ноября, 07:41
Modified 4 ноября, 07:43
Updated 4 ноября, 07:43
По словам президента компании ЕВРАЗ Алексея Иванова, решение об увольнении руководства было обосновано итогами расследования гибели помощника машиниста экскаватора, которая случилась в августе 2024 года, рассказали в информканале дирекции по логистике и СМИ компании.
Иванов рассказал, что данное происшествие стало третьим смертельным происшествием в текущем году. Происшествия случаются из-за несоблюдения техники безопасности. Кроме Принева и Цветкова также уволили мастера участка.
Сообщается, что машиниста и руководителя охраны труда понизили в должности, а энергетику объявили выговор и лишили премии.
Напомним, в октябре 2024 года случилось еще одно происшествие на предприятии, которое стало смертельным для горного мастера и помощника машиниста экскаватора. Рабочие находились в машине «УАЗ-Патриот». В этот момент их раздавил самосвал «БелАЗ».